Pentru a își duce planurile la bun sfârșit, vedetele din România au făcut credite la bancă. Andreea Marin a povestit în cadrul unui interviu pentru „Vorbește lumea”, emisiunea de la PRO TV, că a făcut împrumut la bancă, deși tatăl său o sfătuise să nu facă asta niciodată.

„S-a întâmplat după ce am spus clar că voi asculta sfatul tatălui meu și că nu voi face niciodată un împrumut la bancă. Am făcut un împrumut așezat, pentru că s-a ivit o ocazie, aceea de a avea spațiul meu multimedia de astăzi. Nu a fost deloc ușor. Se întâmpla la începutul pandemiei, însă am reușit și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta”, a declarat Andreea Marin.

Și Romanița Iovan a recunoscut că a făcut foarte multe credite bancare pentru a se putea dezvolta. „Am făcut foarte multe credite pe societate. Eu așa m-am dezvoltat. Toate investițiile mele importante, cum ar fi imobilul meu de birouri pe care l-am construit acum 20 și ceva de ani, l-am construit pe credit. Imobilul din Primăverii tot pe credit. Eu sunt de partea relației cu băncile. OK, că acum ROBOR-ul și creditele au devenit foarte periculoase pentru fiecare pentru noi. După părerea mea, dacă ești un om cinstit, nu ai cum să te dezvolți dacă nu apelezi la bănci”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am făcut împrumut la bancă pentru casă și mi-am blestemat zilele”

În timp ce mai multe vedete au luat bani cu împrumut pentru a își cumpăra o locuință, Cristina Cioran a investit toți banii în dorințele sale: „Am făcut credit pentru mine. Sunt cea mai bună investiție a mea. Hăinuțe, gentuțe, bijuterii, vacanțe. Ce poate să facă un om cu banii?”.

Recomandări Stelian Ion, fost ministru USR al justiției, le-a spus colegilor că partidul nu a luat niciun procentaj din salariul europarlamentarilor, dar documentele interne arată 10%!

Elena Gheorghe a făcut credit bancar pentru a își cumpăra casa, însă mărturisește că a fost foarte stresată atunci când a luat această decizie. „Am făcut la un moment dat un împrumut la bancă pentru casă și am stat cu destul de mult stres. Între timp l-am achitat. Când faci un împrumut nu este tocmai confortabil. E dificil”, a declarat artista la PRO TV.

Dana Săvuică nu mai vrea să audă de împrumut de la bancă și după ce a scăpat de rate și-a propus să nu mai facă niciunul.

„Am făcut împrumut la bancă pentru casă și mi-am blestemat zilele din momentul acela. Ratele veneau indiferent de ce zile bune și rele aveam. Mi-am promis că nu voi mai face niciodată un împrumut bancar”, a spus vedeta.

GSP.RO Cu el ne întâlnim diseară! Imaginile șocante care au făcut înconjurul lumii. Cine e omul din imagini

Playtech.ro ȘOC! Vladimir Putin, ASASINAT în Rusia?! E HALUCINANT ce s-a aflat în presa internațională!

Observatornews.ro Străpunsă de balustrada metalică, în drum spre casă. O tânără de 28 de ani a murit într-un accident șocant, pe șoseaua de centură din Lecce

HOROSCOP Horoscop 7 iunie 2022. Balanțele ar putea primi de la unul dintre parteneri un cadou sub forma unor opinii foarte clar formulate

Știrileprotv.ro Shakira se mută la 7.500 km depărtare de Pique. Ce țară a ales și cum arată vila de 16 milioane de euro în care va locui. GALERIE FOTO

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. Minunea Adinei, apărută după ce s-a chinuit 6 ani să devină mamă

PUBLICITATE Cum își aleg hainele Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia