Cod galben de furtuni în Oltenia, Muntenia și zonele montane

Metorologii ANM au emis o nouă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă joi, care vizează Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și zonele montane.

Potrivit specialiștilor, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele de vânt pot atinge viteze de 50–70 km/h, iar pe alocuri vor fi semnalate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă, valabil pe 4 iunie 2026. Sursa foto: ANM

Cantitățile de apă vor fi, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, de 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor fi prezente, pe arii restrânse, și în restul țării.

Ploi și vijelii, vineri, la munte

ANM anunță că vineri, în intervalul 12.00 – 23.00, vor exista perioade de instabilitate atmosferică în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni.

Și aici sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină, cu viteze ale vântului de 50-70 km/h și cantități de apă similare celor din ziua precedentă.

Fenomenul se poate extinde, pe arii restrânse, și în restul zonei montane, precum și în sud-estul țării.

Vreme instabilă în București

Pentru municipiul București, ANM a emis o atenționare cod galben valabilă în intervalul 4 iunie, ora 10.00 – 23-00. În acest interval, vremea va fi instabilă, cu înnorări accentuate, averse de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și posibile căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 25… 26 de grade Celsius.

Pentru ziua de 5 iunie, meteorologii anunță cer variabil, cu înnorări trecătoare dimineața și ploi slabe izolate, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va urca la 27… 28 de grade Celsius, fără avertizări de vreme severă.

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