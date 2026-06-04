Produsele angajatei au ajuns pe bonurile clienților

O casieriță din Italia aproape de vârsta pensionării și-a pierdut locul de muncă după un incident care a pornit de la patru produse alimentare în valoare totală de 5 euro. Femeia, care lucra de 25 de ani într-un supermarket din nordul Italiei, susține că a plătit produsele, însă o eroare produsă la casa de marcat a avut consecințe neașteptate, relatează publicația Marmiton.

Incidentul s-a produs pe 8 martie, iar angajata spune că măsura luată împotriva ei este profund nedreaptă. Casierița a explicat că a consumat produsele în timpul pauzelor de masă și, potrivit declarațiilor sale, au fost achitate.

Ea recunoaște însă că a lăsat ambalajele lângă scanner după ce le-a consumat. Se pare că acest detaliu a dus la eroarea din cauza căreia avea să fie ulterior concediată. Produsele au fost înregistrate accidental pe bonurile fiscale a doi clienți, după ce au fost scanate din greșeală.

Femeia susține că totul s-a întâmplat din neatenție și din cauza apropierii ambalajelor de zona de scanare.

Clienții au cerut explicații după câteva zile

Cei doi clienți afectați au observat ulterior produsele suplimentare pe bonurile fiscale și s-au întors în magazin câteva zile mai târziu pentru a cere explicații.

Potrivit sursei citate, casierița nu a înțeles inițial despre ce era vorba și nu a reușit să identifice imediat produsele respective. Situația a fost complicată și de faptul că denumirile de pe bonuri apăreau în formă prescurtată. Simțindu-se depășită de situație, femeia a încercat să gestioneze reclamațiile îndrumând clienții către colegii săi pentru eventualele rambursări.

La aproximativ o lună după incident, femeia a primit decizia de concediere cu efect imediat. În documentul transmis de angajator, aceasta era acuzată că a refuzat să coopereze și că a avut un comportament necorespunzător față de clienți. Casierița respinge însă categoric aceste acuzații și afirmă că a încercat să rezolve problema în limitele posibilităților sale.

„Sunt încă șocată și furioasă”

Femeia spune că este încă afectată de ceea ce s-a întâmplat și consideră că sancțiunea este disproporționată în raport cu gravitatea faptelor. Situația este cu atât mai dificilă cu cât se apropia de pensionare după o carieră de un sfert de secol în cadrul aceluiași supermarket.

Ea beneficiază acum de sprijinul unui sindicat, care susține că nu este vorba despre un caz izolat.

Potrivit reprezentanților sindicali, mai multe angajate de vârste apropiate ar fi fost concediate în mod similar în regiune în ultima perioadă.

Convinsă că a fost tratată nedrept, femeia a contestat concedierea în justiție. Cu sprijinul unui avocat și al organizației sindicale care o reprezintă, aceasta încearcă acum să obțină anularea deciziei și despăgubiri pentru pierderea locului de muncă. Procesul urmează să stabilească dacă măsura luată de angajator a fost justificată sau dacă sancțiunea a fost excesivă în raport cu eroarea care a declanșat întreaga situație.

Tot în Italia, casierița unui supermarket din Grosseto a fost concediată după 30 de ani de muncă pentru un detergent de 2,9 euro. Femeia s-a adresat sindicatului, iar cazul a ajuns în instanță. Ulterior, femeia a ajuns la un acord cu angajatorul și a primit despăgubiri, renunțând însă la reintegrarea în muncă.

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