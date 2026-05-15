Despre mașina de spălat vase

Dacă în trecut mașina de spălat vase era privită ca un aparat de lux, întâlnit mai ales cu gospodăriile mari sau în restaurante, astăzi este considerată de mulți o soluție practică pentru economisirea timpului, a apei și, în unele cazuri, chiar a energiei.

În plus, ele reduc timpul petrecut la activități repetitive și pot contribui la o gestionare mai eficientă a resurselor într-o locuință.

Câtă apă consumă o mașină de spălat vase

Una dintre cele mai răspândite idei despre acest aparat, aceea că consumă foarte multă apă, nu mai este, în general, adevărată pentru modelele moderne.

Sursele tehnice ale producătorilor și testele independente arată că o mașină de spălat vase actuală folosește adesea doar 9-14 litri de apă pe ciclu, uneori chiar mai puțin, ceea ce poate fi semnificativ mai puțin decât spălatul manual sub jet continuu de apă.

Cum funcționează

O cantitate relativ mică de apă intră în cuvă, este încălzită, amestecată cu detergent și apoi recirculată prin brațe rotative care pulverizează jeturi sub presiune asupra vaselor.

Apa murdară este filtrată, iar în multe faze ale ciclului aceeași apă este folosită de mai multe ori înainte de evacuare. Acest principiu de recirculare este motivul pentru care aparatul poate spăla eficient multe vase folosind surprinzător de puțină apă.

Din punct de vedere tehnic, curățarea vaselor se bazează pe trei elemente care lucrează împreună, apa fierbinte, detergentul și acțiunea mecanică a jeturilor.

Temperatura

Apa este de regulă încălzită la temperaturi de aproximativ 50-70 de grade Celsius, în funcție de program.

Căldura ajută la dizolvarea grăsimilor, detergentul descompune resturile alimentare, iar presiunea apei desprinde murdăria de pe suprafața vaselor.

Temperaturile ridicate atinse în timpul clătirii finale sunt greu de menținut constant la spălarea manuală. De aceea, aparatul poate oferi o igienizare mai bună, mai ales pentru pahare, tacâmuri sau vase folosite la prepararea alimentelor crude.

Unele modele includ chiar programe speciale de igienizare, utile în gospodării cu copii mici sau persoane sensibile. Asta nu înseamnă sterilizare în sensul medical, dar nivelul de curățare este adesea superior spălatului manual obișnuit.

Programele mai lungi nu înseamnă neapărat consum mai mare

Un aspect foarte interesant este că programele mai lungi nu înseamnă neapărat consum mai mare. Pentru multe persoane pare contraintuitiv că un ciclu de trei ore poate consuma mai puțină energie decât unul rapid de o oră.

Încălzirea apei reprezintă cea mai mare parte a consumului energetic, nu pompa care recirculă apa. Prin urmare, un program eco poate folosi apă mai puțină, încălzită mai gradual, și o recirculă mai mult timp, rezultând consum total mai mic. Asta explică de ce aparatele moderne par lente comparativ cu cele vechi, dar sunt de fapt mai eficiente.

Vasele și farfuriile trebuie clătite înainte de a le pune în mașină – mit sau realitate?

Întrebarea dacă este bine să clătești vasele înainte să le pui în mașina de spălat vase este una dintre cele mai frecvente. Ba, mai mult, multe persoane consideră că nici nu are rost să achiziționeze o mașină de spălat vase, tocmai pentru că sunt convinse că oricum este nevoie să clătească vasele înainte.

Totuși, răspunsul corect la această întrebare, pentru majoritatea aparatelor moderne este că nu, nu este recomandat să le clătești înainte.

În cele mai multe situații, este mai bine să îndepărtezi doar resturile mari de mâncare, așa cum faci și când le speli la chiuvetă. Acestea pot înfunda filtrul, se pot depune în interior și, în timp, pot provoca mirosuri neplăcute sau pot afecta performanța. După ce le elimini, poți să pui vasele în mașină așa cum sunt, cu urme normale de sos, grăsime sau alimente.

Asta poate părea contraintuitiv, mai ales pentru persoanele care au avut mașini de spălat mai vechi, dar tehnologia actuală a mașinilor de spălat vase funcționează diferit.

În trecut, la modelele vechi, mai ales cele fabricate acum 20-30 de ani, preclătirea era mai utilă. Aceste aparate aveau sisteme de spălare mai simple, jeturi mai puțin eficiente și detergenți mai puțin performanți. Dacă puneai farfurii cu resturi uscate sau grase, existau șanse mai mari să iasă murdare. De aici a rămas obiceiul multor oameni de a clăti tot înainte.

Însă mașinile moderne au fost proiectate tocmai pentru a înlocui acea muncă manuală.

Un motiv foarte important este felul în care funcționează detergenții actuali. Majoritatea tabletelor și capsulelor pentru mașina de spălat vase conțin enzime. Aceste enzime descompun proteinele, amidonul și grăsimile din resturile alimentare.

Eficiența poate scădea atunci când clătești vasele înainte?

Cu alte cuvinte, detergentul este formulat să reacționeze cu murdăria. Dacă tu clătești foarte bine vasele înainte și ele intră în mașină aproape curate, detergentul nu mai are practic la ce să reacționeze. Asta nu înseamnă că va spăla prost de fiecare dată, dar eficiența optimă poate scădea, arată site-ul abc.net.au.

Specialiștii în testarea electrocasnicelor au explicat că detergenții moderni sunt concepuți să funcționeze tocmai pe suprafețe murdare, nu pe farfurii deja limpezite sub robinet.

Un alt aspect, mai puțin cunoscut, ține de senzorii din mașinile moderne. Multe aparate fabricate în ultimii ani au senzori de murdărie, numiți senzori de turbiditate. Aceștia analizează cât de murdară este apa în primele faze ale ciclului și decid automat dacă programul trebuie să fie mai scurt sau mai intens.

Dacă pui vasele clătite aproape perfect, apa pare foarte curată, iar aparatul poate interpreta că încărcătura nu este murdară. În consecință, poate scurta ciclul sau reduce intensitatea spălării. Paradoxal, vasele pot ieși mai puțin curate decât dacă le-ai fi introdus direct cu murdărie normală pe ele.

Când e bine să clătești vasele înainte de a le pune în mașină?

Există totuși câteva situații în care o intervenție minimă este utilă.

Dacă vasele vor sta multe ore sau chiar o zi întreagă înainte de a porni mașina, resturile precum oul, orezul, piureul sau sosurile pe bază de amidon se pot usca foarte tare și pot deveni dificil de îndepărtat.

În astfel de cazuri, o simplă înmuiere rapidă sau ștergerea surplusului poate ajuta.

La fel pentru tăvi cu mâncare arsă sau cruste foarte dure, uneori este nevoie de înmuiere înainte, deoarece chiar și o mașină performantă are limite fizice, ea nu poate freca mecanic la fel cum ai freca manual cu buretele.

Mai contează și tipul mașinii. Dacă ai un model foarte vechi, fără programe automate și fără senzori, uneori clătirea ușoară poate ajuta. La aceste aparate mai vechi, sistemul de spălare este mai puțin sofisticat și filtrarea mai rudimentară.

Cum să cureți mașina de spălat vase

Mulți oameni au impresia că o mașină de spălat vase se curăță singură, tocmai pentru că în interior circulă constant apă fierbinte și detergent.

Deși interiorul este spălat la fiecare ciclu, în aparat se acumulează în timp grăsimi, depuneri de detergent, resturi alimentare foarte mici și, în multe zone, calcar. Din acest motiv, mașina de spălat vase are nevoie și ea de curățare periodică, altfel performanța poate scădea treptat fără să fie imediat evident.

Cum știi că mașina trebuie curățată

Un semn clar că mașina are nevoie de curățare este apariția mirosurilor neplăcute. O mașină de spălat vase întreținută corect nu ar trebui să miroasă urât.

Dacă atunci când deschizi ușa simți un miros greu, de apă stătută, de grăsime sau de resturi fermentate, de obicei înseamnă că în filtru sau în zonele ascunse s-au acumulat resturi alimentare. Acestea nu dispar doar pentru că rulezi un program normal.

Un alt semn este dacă vasele încep să iasă mai puțin curate, deși folosești același detergent și același program ca înainte. De exemplu, paharele pot avea o peliculă albicioasă, farfuriile pot părea ușor grase la atingere, iar tacâmurile pot avea pete.

Uneori cauza nu este detergentul, ci depunerile din interiorul mașinii sau brațele de pulverizare parțial înfundate. Dacă găurile mici din brațele rotative sunt blocate de calcar sau resturi, apa nu mai ajunge uniform pe toate vasele.

Cât de des se curăță mașina de spălat vase

Pentru o utilizare obișnuită, adică o dată pe zi sau o dată la două zile, majoritatea producătorilor recomandă o curățare mai serioasă aproximativ o dată pe lună. Dacă este folosită intens, de mai multe ori pe zi, poate fi utilă o întreținere mai atentă la două -trei săptămâni. În schimb, filtrul ar trebui verificat mai des, ideal o dată pe săptămână, mai ales dacă introduci vase cu resturi alimentare mai consistente.

Cum speli mașina de vase

Primul pas este să cureți filtrul, care se află de obicei în partea de jos a cuvei. Acesta se scoate prin răsucire la majoritatea modelelor și trebuie clătit sub apă caldă. De multe ori, oamenii sunt surprinși să vadă câtă murdărie se adună acolo. Dacă filtrul se înfundă, apa nu se mai evacuează eficient și spălarea are de suferit.

Pentru curățarea generală a interiorului, mulți producători recomandă rularea unui ciclu gol, la temperatură ridicată, cu un produs special de curățare pentru mașini de spălat vase. Aceste soluții sunt formulate să dizolve grăsimea, calcarul și depunerile din zone unde nu poți ajunge manual.

Există și metoda populară cu oțet alb, turnat într-un recipient plasat pe raftul superior și apoi pornit un program fierbinte. Oțetul poate ajuta la dizolvarea unor depuneri și neutralizarea mirosurilor, dar producătorii nu îl recomandă întotdeauna frecvent, pentru că aciditatea poate afecta în timp anumite garnituri sau componente dacă este folosit excesiv.

