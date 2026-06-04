Într-un interviu acordat CNN, Crandall a mărturisit: „Aceasta a fost cariera mea – de la stewardesă la însoțitoare de zbor”. Când a pășit pentru prima dată într-un avion în 1959, la compania Pacific Airlines, avea doar 19 ani. Primul ei zbor a fost la bordul unui Douglas DC-3, un avion cu 24 de locuri, într-o perioadă în care aviația comercială era dominată de avioane cu elice.

O carieră modelată de schimbări

Pe atunci, companiile aeriene angajau doar femei tinere, cu un aspect „glamour”, iar uniformele erau alese cu grijă pentru a impresiona. „Companiile aeriene își doreau femei tinere cu un aspect glamouros”, își amintește Crandall. Totuși, de-a lungul decadelor, rolul însoțitoarelor de zbor s-a transformat profund. Dacă la început era mai degrabă o slujbă de ospitalitate în aer, astăzi siguranța pasagerilor este prioritatea principală.

„Slujba e mai grea”, spune Crandall, menționând că avioanele moderne precum Airbus A350-900 pot transporta de opt ori mai mulți pasageri decât aeronavele din anii 50. Pe lângă servirea băuturilor și a mâncării, însoțitoarele de zbor sunt acum pregătite să gestioneze situații de urgență și să asigure evacuarea în condiții de siguranță.

Aceste schimbări nu au fost însă singurele. Crandall își amintește cu emoție de tranziția de la avioanele cu elice la cele cu reacție. „Mai sus, mai rapid, mai lin, mai multe locuri”, spune ea. ,,Acele schimbări au fost pur și simplu uriașe”.

Provocările tinereții într-o lume a bărbaților

În anii 50 și 60, să fii femeie în aviație venea cu propriile provocări. Multe companii aeriene impuneau reguli stricte privind greutatea, impuneau pensionarea la 32 de ani sau cereau femeilor să demisioneze în cazul căsătoriei. Crandall a fost norocoasă să nu întâmpine astfel de bariere din partea angajatorilor săi, dar își amintește că „în zilele noastre, (politicile) nu ar fi existat niciodată”.

Legea Drepturilor Civile din 1964, care a interzis discriminarea pe bază de sex, a reprezentat o cotitură majoră pentru femeile din SUA și, în special, pentru însoțitoarele de zbor. „(Legea Drepturilor Civile) ne-a schimbat viața, atât pentru tine, cât și pentru mine și pentru femeile din țară, dar a fost o mare schimbare pentru însoțitoarele de zbor”, a declarat ea pentru CNN. Această legislație a permis femeilor să își construiască o carieră de lungă durată, fără teama de a fi concediate pentru motive personale.

O moștenire care va dăinui

Acum, la finalul carierei sale, Crandall se pregătește să predea ștafeta noii generații de însoțitoare de zbor, cum este Alise Broussard, un nume proaspăt în echipa Delta. Cele două s-au întâlnit recent, iar pentru Crandall a fost un moment de „déjà vu”. „Pentru mine, cea mai mare parte a fost adevărata conexiune emoțională (cu angajații și pasagerii Delta)”, spune Broussard, amintind de primele zile în carieră.

După ce se va retrage, Crandall intenționează să scrie o carte despre experiențele sale și să continue să călătorească. Destinațiile sale preferate includ Paris, Mumbai și Hong Kong. „Am avut noroc”, spune ea. „Sunt sănătoasă și tot e distractiv.” De data aceasta însă, călătoriile ei nu vor mai include instructaje de siguranță sau servicii la bord. Crandall intenționează să exploreze lumea dintr-o perspectivă diferită – cea a unui pasager care a trăit deja o viață întreagă în aer.

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