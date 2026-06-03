Sistemul de garanție-returnare funcționează în Polonia din 1 octombrie 2025. La cumpărarea băuturilor în sticle de plastic sau doze metalice, consumatorii plătesc o garanție suplimentară, pe care o pot recupera după returnarea ambalajului, la fel ca în România.

Fiscul ar putea pune taxă pe sticle reciclate

Ministerul Finanțelor precizează că, atunci când o persoană își recuperează propriii bani plătiți anterior la cumpărarea produsului, nu se generează un venit în sensul legislației fiscale.

„Garanția din acest sistem are caracter rambursabil. Din acest motiv, persoanele fizice care au suportat costul garanției și o recuperează ulterior prin returnarea ambalajelor incluse în sistemul de garanție-returnare nu obțin un venit în sensul prevederilor Legii privind impozitul pe venitul persoanelor fizice”, se arată în răspunsul Ministerului Finanțelor la o solicitare a Agenției de presă poloneze (PAP).

Situația este însă diferită atunci când în sistem sunt introduse ambalaje de reciclat pentru care persoana care le returnează nu a plătit anterior garanția. Poate fi vorba, de exemplu, despre sticle sau doze găsite ori despre ambalaje provenite din alte surse.

Cui vrea Fiscul din Polonia să-i ia impozit pe banii din reciclarea ambalajelor

În astfel de cazuri, Fiscul nu exclude apariția unei taxe, pe care oamenii să o plătească.

„(…) în situația în care suma obținută nu are caracter de restituire, adică persoana care o primește nu își recuperează astfel propria cheltuială, aceasta poate genera obligația de plată a impozitului pe venit. În legislația privind impozitul pe venit se aplică principiul impozitării generale. Acest lucru înseamnă că sunt supuse impozitării toate tipurile de venituri, cu excepția celor scutite în mod expres de impozit”, a transmis Ministerul Finanțelor.

„Totuși, evaluarea dacă suma obținută este impozabilă, precum și modul și cuantumul eventualei impozitări se stabilesc întotdeauna în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz”, a adăugat instituția.

Cum funcționează sistemul de garanție-returnare din Polonia

În prezent, sistemul de reciclare include sticlele de plastic cu o capacitate de până la 3 litri și dozele metalice de până la 1 litru. În ambele cazuri, garanția este de 0,12 euro.

Pentru recuperarea garanției nu este necesară prezentarea bonului fiscal, însă ambalajul trebuie să fie returnat intact. Produsele incluse în sistem sunt marcate cu un simbol special care indică valoarea garanției.

Din 2026, în sistem au fost incluse și sticlele de sticlă reutilizabile cu o capacitate de până la 1,5 litri. Pentru acestea, garanția este de 0,24 de euro.

În același timp, producătorii pot continua să opereze propriile sisteme de colectare a acestor ambalaje, folosite de ani, printre alții, de producătorii de bere.

Luna trecută, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din Polonia a intrat într-o nouă etapă, odată cu introducerea unor aparate care permit returnarea simultană a mai multor ambalaje. Noile tehnologii promit să reducă timpii de așteptare și să crească eficiența colectării.

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