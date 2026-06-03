Și e drăguț că din toată cariera politică a lui alde Tomac n-a rămas și nu va rămâne decât eticheta de om al lui Băsescu. Etichetă. Băsescu. Cam atât. Nivelul Valahiei: gheață la mal.

O, ce veste minunată! O să fie bine: se fac mari copiii educați în România educată a lui Iohannis.

O să fie bine pentru mafie, asta zic. La români, hoții, că sunt din energie sau transporturi nu contează, sunt socotiți „băieții deștepți”. N-au nici sicilienii, nici napoletanii, nici măcar calabrezii atâta respect pentru pungași.

Eh, bine măcar că suntem bine pe partea jovială a vieții. Căci diferența dintre a doua jumătate a secolului XX și prima jumătate a secolului XXI e diferența dintre Charles Aznavour și Abi Talent.

Și te mai uiți așa la intelectualii de mâna a paișpea, intelectualii vopsiți de la vlahii, atârnache care ar face orice doar să bugetărească fără muncă pe undeva, contorsioniștii limbilor în orice dindărăt le poate da și lor ceva, și înțelegi de unde a apărut expresia: prost cu diplomă. Prostia e îngemănată cu răutatea, n-ați uitat.

Bine măcar că avem primar în capitala Valahiei: alde Ciucu. Comasează Ciucu, comasează.

Dincolo de aspect, înțeleg guvernanții din cultură, din necesitatea dialogului, necesitatea pluralității de opinii, necesitatea echilibrului într-o democrație, cât înțelege Trump din macroeconomie. Nimicul cu strigături.

Și apoi, neavând ce să mai facă, militarizează societatea, pe burtă, târș, înainte marș, d-astea. Căci unde cultură nu mai e, nimic nu e, desigur cu excepția marșului.

România, ce drăguț. Cam cum putea să arate, totuși, o țară în care oamenii nu sunt în stare să se dea jos dintr-un autobuz fără să se dea cap în cap cu ăia de urcă? Cam cum, totuși?!

Să nu uităm de „turudoiânapoi”, preferatul vlahilor putini (fără ț!) de minte. Să o luăm pe partea academică, direct. Alma mater: Lasconi și Ciolacu erau ieșiți amândoi de la Ecologică. Și se vedea.

Și, desigur, moțul a fost, este și va fi guru Călin G (ura!, ura!). Liber ca păsărica văzduhului să-și poarte mesajele din desene animate oriunde pe pământ…

Dar unde mai găsește el indivizi educați ca în România Educată să pună așa botul la vrăjeală? Vrăjeala unui pitic roșu de grădină răsăriteană, harneala unui balivernagiu ferchezuit fără loc de muncă stabil, dar cu bodyguard la poarta vilei…

Eh, nu mai găsești. Au și curcile bulgarilor mai multă minte. Pe ai „noștri” (vorba vine) îi ține Dumnezeu, că doar nu s-or apuca acum, la vârsta a treia, de muncă.

Și nici nu mai intru în ecuația Nicușor, căci aici nu mai e nicio necunoscută. Pădurea e în toate cele ce sunt, în toate cele ce mâine vor râde ca proasta, ca prostul la soare, vorba aceea.

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