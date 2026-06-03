Ce prețuri au bijuteriile scoase la licitație

Din colecția de bijuterii a Gabrielei Drâmbă vor fi scoase, printre altele, la licitație un ceas Colecție Flamor din aur, de mână, de damă – preț pornire 3.000 de euro; un inel din aur alb, decorat cu acvamarin și diamante – preț pornire 1.500 de euro și un colier din aur roșu, decorat cu carneolă, acesta din urmă la un preț de pornire de 3.000 de euro. Licitația se va desfășura la Galeriile Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță, în data de 4 iunie a.c., de la ora 18:00.

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„Valoarea acestei colecții nu poate fi redusă la o sumă de bani, cu atât mai mult cu cât vorbim despre peste 30 de bijuterii, fiecare cu propriile caracteristici, materiale și estimări. Dincolo de valoarea intrinsecă a aurului, diamantelor și a celorlalte pietre prețioase care le compun, aceste piese au o importantă valoare istorică și documentară, dată de proveniența lor. Faptul că au aparținut Gabrielei Drâmbă, fosta soție a împăratului Bokassa I, le transformă în martori ai unei epoci și ai unui context istoric aparte, aflat la intersecția dintre putere, diplomație și lumea luxului din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Pentru colecționari, proveniența reprezintă adesea o componentă la fel de importantă precum materialul din care este realizat obiectul, deoarece oferă acea dimensiune umană și istorică ce nu poate fi replicată. În acest sens, colecția doamnei Drâmbă nu este doar o selecție de bijuterii valoroase, ci și un fragment de istorie personală și internațională, conservat prin intermediul unor obiecte care își păstrează atât frumusețea, cât și capacitatea de a spune povești peste generații”, a declarat pentru Libertatea Anca Bejan – director comunicare Casa de Licitații A10 by Artmark.

Gabriela Drâmbă nu a dorit să facă vreo declarație, nici legat de viața și cariera sa și nici legat de colecția de bijuterii pe care o vinde la licitația din 4 iunie a.c.

Gabriela Drâmbă. Foto: Facebook / Knio Gabi Dinica

Cum a ajuns soția unui președinte african

Cu o poveste de viață fascinantă, Gabriela Drâmbă s-a născut în 1946, la Târgu Mureș, absolvind Liceul Gheorghe Lazăr din București și ulterior Facultatea de Chimie Alimentară de la Galați. Gabriela Drâmbă a fost racolată din tinerețe de Securitate, conform informațiilor publice existente. Pas cu pas, a ajuns să frecventeze cercuri înalte. La un moment dat, aceasta a cunoscut în București un tânăr italian bogat, care s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o în căsătorie. Numai că toate planurile au fost schimbate odată cu vizita în România comunistă a lui Jean-Bédel Bokassa, președinte al Republicii Centrafricane din 1965, funcție în care ajunsese după un puci. În vara lui 1970, președintele Bokassa a ajuns pentru prima oară în țara noastră și a fost cucerit de frumusețea Gabrielei Drâmbă.

Profitând de slăbiciunea lui Bokassa pentru aceasta, Nicolae Ceaușescu a forțat-o să meargă la Bangui, capitala Republicii Centrafricane, în calitate oficială de traducător cu un ansamblu folcloric. În 1975, Gabriela Drâmbă s-a căsătorit cu Jean-Bédel Bokassa, mutându-se într-un palat luxos. Numai că viața sa a fost una extrem de dură, fiind terorizată de excesele de gelozie ale președintelui african, precum și de abuzurile sale bahice și sexuale constante.

În februarie 1976, din relația celor doi s-a născut Anne de Berengo Bokassa, ce avea să se stabilească ulterior în Franța și să ajungă lider sindical la Confederația Generală a Muncii (Confederation Generale du Travail). Fata celor doi a refuzat să acorde vreodată vreun interviu.

În 1976, președintele Jean-Bédel Bokassa, mare admirator al lui Napoleon Bonaparte, s-a autoproclamat „împăratul Bokassa I”, transformând Republica Centrafricană în „Imperiul Centrafrican”. Sătulă de abuzurile soțului, Gabriela Drâmbă l-a convins în 1977 pe acesta să accepte divorțul și să o lase să plece în Franța cu fiica sa. Gabriela Drâmbă a fost cea de-a 12-a soție a președintelui african, care a avut în total 18 neveste și 39 de copii legitimi.

Bokassa a condus Republica Centrafricană prin teroare până în 1979, an în care a fost detronat în urma unei operațiuni organizate de Franța. După detronare a fugit în exil, în Libia, Coasta de Fildeș și Franța. A revenit în țară cu gândul de a organiza o nouă lovitură de stat, însă în 1986 a fost arestat și condamnat la moarte prin spânzurare, pedeapsa fiind ulterior comutată la 20 de ani de închisoare. A fost eliberat în 1996, murind în același an, la vârsta de 75 de ani, după un atac de cord.

Jean Bedel Bokassa și Gabriela Drâmbă în 1975. Foto: France Culture

Cum l-a cunoscut pe Gheorghe Dinică

Revenită în România după 1990 și trecută prin încă două divorțuri, Gabriela l-a cunoscut pe marele actor Gheorghe Dinică, între cei doi legându-se o poveste specială de iubire. În noiembrie 2012, în cadrul unui interviu acordat pentru Libertatea, Gabriela Drâmbă, devenită după căsătorie Dinică, a povestit cum l-a cunoscut pe Gheorghe Dinică.

„Ne-am cunoscut banal, ne-a făcut cunoştinţă un prieten comun. Soţul meu nu a mai fost căsătorit niciodată, eu eram la a patra căsătorie. La Primăria Sectorului 1 era atunci primar George Pădure, cel care a oficiat căsătoria noastră, şi ţin minte că m-a întrebat la a câta căsătorie sunt, iar eu i-am arătat pe degete că la a patra, nu am rostit vorbele. Iar soţul meu mereu m-a tachinat că nu am avut curaj să spun că la a patra. Gheorghe avea 60 de ani când ne-am căsătorit, iar eu, 50. Un prieten, care era director pe vremea aceea la o revistă, a publicat, la sfârşit de ianuarie 1996, un articol cu titlul: Gheorghe Dinică s-a căsătorit. Atunci, Gheorghe a venit acasă la mine cu ziarul: Măi, dacă au scris ăştia, trebuie să ne căsătorim, doar nu vrei să-i facem de râs. Aşa că peste trei zile ne-am căsătorit, pe 2 februarie 1996. Ne-am cununat la 6 luni de când ne-am cunoscut. Eu nu îmi doream să mă mai mărit, eram văduvă de 3 ani, de ceilalţi doi soţi divorţasem”, povestea aceasta acum 14 ani, adăugând că au atras-o la celebrul actor bunătatea și modestia.

Gabriela și Gheorghe Dinică. Foto: Libertatea

Iar povestea de dragostea dintre cei doi a durat până în noiembrie 2009, când Gheorghe Dinică a murit în urma unui stop cardiac survenit la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Acesta fusese internat inițial pentru o pneumonie severă care s-a complicat, generând o infecție generalizată.

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