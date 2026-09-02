Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ajuns la spital cu fiul lor cel mare. Ioachim a fost supus unei intervenții la nivelul amigdalelor, după cum chiar mama lui a anunțat zilele trecute.

Influencerița a publicat mai multe clipuri video, în care apare alături de Rareș Cojoc. Cei doi par mai relaxați ca niciodată, semn că au reușit să păstreze o relație foarte bună, de dragul copiilor lor. Pe contul de Instagram, Andreea a postat un clip în care ea și Rareș stau de vorbă cu Ioachim, imediat ce a ieșit din operație.

Fosta dansatoare a Deliei și campionul mondial la dans sportiv sunt, în imagini, lângă fiul lor, cu care poartă o discuție absolut normală.

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„Nu mai țin minte nimic. Unde suntem?”, a întrebat copilul. „La spital”, au răspuns cei doi.

Andreea Popescu a fost prezentă recent în cadrul unui podcast, unde a făcut mărturisiri incredibile. Printre subiectele abordate, influencerița a punctat și ce simte când vine vorba de Rareș Cojoc. Bruneta a dezvăluit că regretă suferința provocată fostului ei soț.

„Faptul că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret, bineînțeles. I-am spus și lui. (n.r. – Dacă ai da timpul înapoi, ai proceda diferit?) Bineînțeles! Dar știi cum e, dacă am putea să luăm deciziile corecte în timpul focului, ar fi ideal”, a declarat Andreea Popescu, la Sosurile lui Măruță.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. În urmă cu câteva luni însă, aceștia au declarat că au divorțat, iar campionul la dans sportiv și-a refăcut deja viața alături de o altă tânără, modelul Claudia Dumitru. De asemenea, în cadrul unui podcast, în care a fost invitată recent, Andreea a recunoscut idila cu Dan Alexa.

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