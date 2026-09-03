Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 9,51 de lei/litru, dar ajunge până la 9,61 de lei/l, iar motorina are costuri între 9,97 de lei/l și 10,23 de lei/litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, joi, 3 septembrie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 de lei/litru, constant din 12 august, și este afișat în stațiile Socar.

Motorina sare iar de 10 lei litrul, deși Guvernul a majorat reducerea accizei. Cât costă un litru de benzină și motorină, joi, 3 septembrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Petrom a majorat costul și vinde carburantul astăzi cu 9,55 de lei/l, de la 9,51 de lei/l (o creștere de 0,04 lei), constant din 12 august

Lukoil menține trendul și afișează la benzina standard un preț de 9,57 de lei/litru, același din 12 august.

Stațiile Rompetrol păstrează cotația de ieri a carburantului, de 9,59 de lei/l.

MOL comercializează benzina, joi, 3 septembrie 2026, cu 9,59 de lei/l, de la 9,57 de lei/litru (o creștere de 0,02 lei), constant din 14 august.

Cea mai scumpă benzină este azi la stațiile OMV și costă 9,61 de lei/l, de la 9,57 de lei/l (o majorare de 0,04 lei), cost neschimbat din 13 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 de lei/l în Timișoara, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante din data de 20 august.

Cât costă motorina în București, joi, 3 septembrie 2026

Motorina standard se vinde astăzi în București cu un preț minim de 9,97 de lei/l, la fel ca și marți, și se găsește în stațiile Petrom.

Stațiile OMV comercializează carburantul cu 10,03 lei/litru, același cost din ziua precedentă.

MOL vinde motorina standard, joi, 3 septembrie 2026, cu 10,14 lei/l, de la 10,03 lei/litru, cât ere ieri (o creștere de 0,11 lei).

La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, preț neschimbat din 16 august.

Rompetrol afișează un cost la motorină de 10,18 lei/l, de la 10,03 lei/litru, cât era miercuri (o mărire de 0,15 lei).

Stațiile Lukoil au cel mai ridicat preț la motorina standard dintre rețelele analizate, de 10,23 de lei/litru, același de marți.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină costă 9,96 de lei/litru, la fel ca ieri, și este în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, același preț menținut de marți.

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Motorina, mai ieftină temporar de la 1 septembrie

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%.

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.
Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 3 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 9,48 de lei/l, în comparație cu 9,45 lei/l, cât era ieri (o diferență de 0,03 lei), și este la o stație Socar din Oradea, Bd. Decebal nr. 42, județul Bihor.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 9,96 de lei/litru, atât cât era și miercuri, și este afișat la stația VhExtraOial, din Agigea, strada Meduzei, județul Constanța.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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