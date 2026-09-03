Uraganul Lowell a ajuns la categoria 5

Lowell s-a intensificat rapid miercuri, 2 septembrie, și a ajuns la categoria 5 în timp ce se deplasa către vest în Pacific. În urma lui se află uraganul Karina, de categoria 4. Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite, NHC, estimează că ambele sisteme vor trece la distanță mare de coastele statului Hawaii. Chiar dacă ochiul uraganului Lowell nu ar urma să ajungă în apropierea insulelor, efectele sale vor fi resimțite pe coastă.

NHC avertizează că valurile produse de Lowell se deplasează către nord și vor ajunge în anumite zone din Hawaii în următoarele zile, putând să provoace condiții periculoase în apropierea țărmului. Arhipelagul încă își revine după uraganul Lala, care a lovit zona la jumătatea lunii august și a provocat inundații.

O a treia furtună se intensifică în apropierea Mexicului

În spatele celor două uragane se află Marie, o furtună tropicală formată la câteva sute de kilometri de coastele Mexicului. Meteorologii americani estimează că Marie se va intensifica și va deveni uragan. Astfel, trei cicloane tropicale se deplasează în același timp prin Pacific, o situație neobișnuită chiar și într-o regiune obișnuită cu astfel de furtuni.

Julia Cole, climatolog la Universitatea din Michigan, explică faptul că încălzirea apelor produsă de El Nino creează condiții favorabile dezvoltării acestor sisteme, deoarece cicloanele tropicale își extrag mare parte din energie din apa caldă a oceanului. Ea consideră că apariția unei succesiuni de trei furtuni este „cu siguranță un fenomen rar”.

Ultima situație asemănătoare a fost în 2015

Nu este însă o premieră absolută. O succesiune de patru cicloane tropicale a fost observată în Pacific în 2015, un alt an marcat de un episod puternic El Nino.

Benjamin Kirtman, cercetător la Universitatea din Miami, atrage atenția că sistemul climatic global s-a încălzit semnificativ în ultimele două decenii, iar temperaturile de la suprafața oceanelor se află deja aproape de niveluri record.

El Niño are 69% șanse să atingă o intensitate istorică

El Nino din 2026 continuă să se întărească. Potrivit NOAA, există o probabilitate de 69% ca, în perioada octombrie-decembrie, actualul episod să atingă o intensitate care ar depăși toate evenimentele El Nino înregistrate din 1950. Specialiștii estimează, de asemenea, la peste 90% probabilitatea ca El Nino să devină foarte puternic în toamna și iarna 2026-2027. Fenomenul climatic apare, de regulă, la intervale de aproximativ doi până la șapte ani.

El Nino se produce atunci când vânturile estice care mențin în mod normal apa caldă în vestul Pacificului slăbesc temporar. Apa caldă se poate deplasa astfel către est și poate ajunge la suprafață în alte regiuni ale oceanului. Dacă temperaturile de la suprafața Pacificului rămân peste valorile normale timp de mai multe luni, sunt modificate tiparele de ploi și furtuni, iar efectele se pot extinde mult dincolo de Pacific. Unele regiuni pot deveni mai calde și mai uscate, în timp ce altele pot avea condiții mai răcoroase și mai umede.

Oamenii de știință sunt de acord că încălzirea climatică poate amplifica efectele produse de El Nino. Există însă încă incertitudini cu privire la influența schimbărilor climatice asupra intensității fenomenului El Nino în sine. Cercetătorii spun că încep să apară indicii în această direcție, dar nu există încă un consens științific.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
Viva.ro
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Unica.ro
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
GSP.RO
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
GSP.RO
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Adevarul.ro
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Fanatik.ro
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
ObservatorNews.ro
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
Mediafax.ro
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion
KanalD.ro
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă