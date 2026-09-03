Uraganul Lowell a ajuns la categoria 5

Lowell s-a intensificat rapid miercuri, 2 septembrie, și a ajuns la categoria 5 în timp ce se deplasa către vest în Pacific. În urma lui se află uraganul Karina, de categoria 4. Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite, NHC, estimează că ambele sisteme vor trece la distanță mare de coastele statului Hawaii. Chiar dacă ochiul uraganului Lowell nu ar urma să ajungă în apropierea insulelor, efectele sale vor fi resimțite pe coastă.

NHC avertizează că valurile produse de Lowell se deplasează către nord și vor ajunge în anumite zone din Hawaii în următoarele zile, putând să provoace condiții periculoase în apropierea țărmului. Arhipelagul încă își revine după uraganul Lala, care a lovit zona la jumătatea lunii august și a provocat inundații.

O a treia furtună se intensifică în apropierea Mexicului

În spatele celor două uragane se află Marie, o furtună tropicală formată la câteva sute de kilometri de coastele Mexicului. Meteorologii americani estimează că Marie se va intensifica și va deveni uragan. Astfel, trei cicloane tropicale se deplasează în același timp prin Pacific, o situație neobișnuită chiar și într-o regiune obișnuită cu astfel de furtuni.

Julia Cole, climatolog la Universitatea din Michigan, explică faptul că încălzirea apelor produsă de El Nino creează condiții favorabile dezvoltării acestor sisteme, deoarece cicloanele tropicale își extrag mare parte din energie din apa caldă a oceanului. Ea consideră că apariția unei succesiuni de trei furtuni este „cu siguranță un fenomen rar”.

Ultima situație asemănătoare a fost în 2015

Nu este însă o premieră absolută. O succesiune de patru cicloane tropicale a fost observată în Pacific în 2015, un alt an marcat de un episod puternic El Nino.

Benjamin Kirtman, cercetător la Universitatea din Miami, atrage atenția că sistemul climatic global s-a încălzit semnificativ în ultimele două decenii, iar temperaturile de la suprafața oceanelor se află deja aproape de niveluri record.

El Niño are 69% șanse să atingă o intensitate istorică

El Nino din 2026 continuă să se întărească. Potrivit NOAA, există o probabilitate de 69% ca, în perioada octombrie-decembrie, actualul episod să atingă o intensitate care ar depăși toate evenimentele El Nino înregistrate din 1950. Specialiștii estimează, de asemenea, la peste 90% probabilitatea ca El Nino să devină foarte puternic în toamna și iarna 2026-2027. Fenomenul climatic apare, de regulă, la intervale de aproximativ doi până la șapte ani.

El Nino se produce atunci când vânturile estice care mențin în mod normal apa caldă în vestul Pacificului slăbesc temporar. Apa caldă se poate deplasa astfel către est și poate ajunge la suprafață în alte regiuni ale oceanului. Dacă temperaturile de la suprafața Pacificului rămân peste valorile normale timp de mai multe luni, sunt modificate tiparele de ploi și furtuni, iar efectele se pot extinde mult dincolo de Pacific. Unele regiuni pot deveni mai calde și mai uscate, în timp ce altele pot avea condiții mai răcoroase și mai umede.

Oamenii de știință sunt de acord că încălzirea climatică poate amplifica efectele produse de El Nino. Există însă încă incertitudini cu privire la influența schimbărilor climatice asupra intensității fenomenului El Nino în sine. Cercetătorii spun că încep să apară indicii în această direcție, dar nu există încă un consens științific.

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