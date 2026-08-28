Concurent în sezonul din 2023 al emisiunii de la PRO TV, Andrei Ciocîrlan a păstrat legătura cu Theo Rose și, mai mult decât atât, ei au lucrat împreună la mai multe piese.

„După ce am ieșit din competiție, Theo m-a invitat să colaborăm și așa au apărut piesele «Bucovina» și «Ileana». Pot spune că Theo Rose a fost omul realizărilor mele. Vorbesc destul de des cu ea și am păstrat o legătură strânsă. Pentru mine, ea este un reper de cum ar trebui să fie un artist și un om, la ea apelez ori de câte ori am nevoie de un sfat sincer, fie că e vorba de muzică sau de alte decizii importante. Recent am discutat despre o piesă nouă și, ca de fiecare dată, mi-a fost mult mai ușor să mă ghidez ulterior”, a spus Andrei Ciocîrlan în exclusivitate pentru Libertatea.

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Întrebat ce artiști îl inspiră în carieră, fostul concurent de la Vocea României ne-a oferit câteva nume atât din România, cât și din străinătate.

„Am mai mulți artiști pe care îi admir și care mă inspiră în moduri diferite. Din România îi apreciez foarte mult pe Theo Rose, Emaa, Delia, Feli și Irina Rimes, pentru autenticitatea și personalitatea lor artistică. La nivel internațional, Billie Eilish, Justin Bieber, Benson Boone și Michael Jackson sunt artiștii pe care i-am urmărit și de la care am avut multe de învățat, fiecare având un stil unic și o capacitate extraordinară de a ajunge la public”, a afirmat Andrei Ciocîrlan.

Tânărul a avut și un mesaj pentru tinerii artiști, dar și pentru fanii care l-au susținut încă de pe vremea când participa la Vocea României.

„Celor aflați la început de drum le-aș spune să aibă încredere în ei și în visele lor. Să muncească mult, să fie perseverenți și să nu renunțe atunci când lucrurile par dificile. De asemenea, cred că este foarte important să găsească oameni care să-i îndrume și care să le ofere sprijin și încredere.

Iar celor care m-au susținut încă de la Vocea României vreau să le mulțumesc din suflet. Faptul că îmi ascultă muzica, că sunt alături de mine și că au încredere în ceea ce fac înseamnă enorm. Împreună am construit o comunitate frumoasă, iar pentru mine acesta este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le-am câștigat în toți acești ani”, a încheiat Andrei Ciocîrlan interviul pentru Libertatea.

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