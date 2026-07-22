Spre exemplu, Andrei Ciocîrlan a semnat cu Global Records și a lansat mai multe melodii, unele fiind compuse de Theo Rose, cea care i-a fost, alături de Horia Brenciu, antrenor la Vocea României.

„Atât Theo Rose, cât și Horia Brenciu m-au învățat cât de important este să transmiți emoție: nu este suficient să cânți corect, trebuie să faci publicul să simtă ceea ce simți și tu! M-au învățat să urc pe scenă și să fiu artist cu adevărat, să las deoparte grijile personale și să fiu prezent 100% pentru oamenii care au venit să mă asculte. Aplic acest lucru la fiecare concert”, a spus Andrei Ciocîrlan în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat de unde i-a venit pasiunea pentru muzică, fostul concurent de la Vocea României a precizat că este, într-un fel, moștenire de familie.

„Este o poveste foarte frumoasă. Tatăl meu are un ansamblu folcloric: Străjerii Dolheștii Mici, din județul Suceava. La fiecare sărbătoare, în curtea noastră se organiza o adevărată scenă. Veneau vecinii și fiecare contribuia cu ceva: unul se ocupa de sunet, altul de invitați, alții aduceau artiști locali… Era o atmosferă extraordinară, iar pentru noi, copiii, era unul dintre puținele momente în care puteam să ne bucurăm cu adevărat de comunitate și de tradiții. Cred că de acolo a început totul. Muzica era în centrul acelor întâlniri, iar eu cântam muzică populară.

De altfel, am recreat multe dintre aceste amintiri în videoclipul piesei «Același eu», care vorbește despre întregul meu parcurs artistic. Totuși, momentul în care am simțit cu adevărat că vreau să fac muzică a fost pe la 9 ani. Am văzut o vioară într-o orchestră la televizor și am fost fascinat. Mi-am dorit imediat să învăț să cânt la acest instrument. Prima mea vioară a fost primită de la o vecină care pleca la București și a decis să mi-o lase mie. Am început să studiez la Clubul Copiilor din Fălticeni, iar mai târziu am descoperit și partea vocală. Atunci am înțeles că vreau să-mi transform talentul și pasiunea într-un drum de viață”, a adăugat Andrei Ciocîrlan pentru Libertatea.

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Am fost curioși să aflăm și dacă există vreun moment din copilărie sau adolescență care i-a confirmat artistului că muzica este parte din identitatea lui.

„Da! Și îl simt și acum foarte viu în minte. Eram la un spectacol unde interpretasem o doină. La final, oamenii s-au ridicat în picioare și m-au aplaudat. Unii aveau chiar lacrimi în ochi. Nu-mi venea să cred că reacția aceea era pentru mine și că eu reușisem să transmit atât de multă emoție. Atunci am înțeles cât de puternică este muzica și cât de mult îmi place să creez astfel de momente. În clipa aceea mi-am spus că asta vreau să fac toată viața”, a încheiat Andrei Ciocîrlan interviul pentru Libertatea.

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