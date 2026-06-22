Ce face Andrei Ciocîrlan la trei ani după ce a participat la Vocea României: „Viața mea arată așa cum visam”

Printre numele care au lansat piese se regăsesc Vlad Musta și Andrei Ciocîrlan, acesta din urmă stând recent de vorbă cu Libertatea despre viața și cariera lui din ultimii ani.

Libertatea: Au trecut aproape trei ani de când ai terminat experiența de la Vocea României. Ce mai faci acum și cum arată viața ta în prezent?

Andrei Ciocîrlan: În prezent, viața mea arată exact așa cum visam, înainte de participarea la Vocea României, în urmă cu trei ani, că va arăta. Ceea ce trăiesc astăzi este rezultatul unui vis pentru care am muncit enorm și care, la un moment dat, mi se părea imposibil de atins.

Vocea României mi-a schimbat complet viața. Tot ceea ce fac astăzi se datorează oamenilor pe care i-am întâlnit acolo și, mai ales, întâlnirii cu Theo Rose și Horia Brenciu.

https://youtu.be/64H6mYalYXI?si=phIVY9L3ocapxWK6

Dacă te uiți în urmă, cum simți că te-a schimbat experiența de la Vocea României, atât profesional, cât și personal?

Din punct de vedere profesional, emisiunea m-a ajutat să ajung acolo unde visam încă din copilărie. Pe plan personal, mi-a oferit încredere în mine și m-a ajutat să-mi găsesc vocea, nu doar ca artist, ci și ca om. Înainte eram foarte introvertit și timid. Odată ajuns pe scenă, am realizat că pot face lucruri mari și că împărtășesc aceeași pasiune și aceeași scenă cu artiști pe care îi admiram.

În plus, am câștigat o comunitate minunată, activă și prezentă la fiecare lansare și concert. A fost o experiență care m-a format și pentru care sunt recunoscător.

Andrei Ciocîrlan a făcut parte din echipa Theo Rose – Horia Brenciu

Ce ai învățat despre tine în perioada competiției?

Am descoperit că pot interpreta și alte genuri muzicale, nu doar cele cu care eram obișnuit. Am învățat că pot ajunge la sufletul oamenilor prin muzică și că emoția nu ține neapărat de numărul anilor petrecuți pe scenă. Competiția mi-a confirmat că fac ceea ce trebuie și că sunt pe drumul cel bun. A fost momentul în care am început să cred cu adevărat în mine și în talentul meu.

Care a fost cel mai memorabil moment pentru tine din timpul competiției?

Cu siguranță emoțiile dinainte de a urca pe scenă. Momentul în care auzi „3, 2, 1… intră!” și faci primul pas în lumină este imposibil de descris în cuvinte. Vezi scaunele întoarse cu spatele spre scenă, lumina este difuză, publicul abia se distinge, iar numele juraților sunt chiar în fața ta. Și acum mi se face pielea de găină când mă gândesc la acel sentiment.

Un alt moment memorabil a fost cel în care s-au întors scaunele… Emoțiile au fost atât de puternice încât, sincer, nu-mi mai amintesc foarte multe. Îmi repetam în minte: „Nu se poate, nu se poate… nu s-au întors pentru mine. Continuă să cânți”! În același timp, o vedeam pe mama în public plângând de emoție. A fost un moment pe care nu îl voi uita niciodată.

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A existat vreun moment dificil după terminarea emisiunii, când ai simțit presiunea de a demonstra mai mult?

Da, presiunea a apărut mai ales după terminarea emisiunii. Atunci au început întrebările: „Ce urmează? Ce fac de acum înainte?”.

Cel mai emoționant moment a fost când am mers să-mi iau rămas-bun de la Theo Rose și Alessandra. Amândouă plângeau, iar Theo mi-a spus că trebuie să facem o piesă împreună. Acel lucru s-a și întâmplat mai târziu. Eu eram atât de copleșit încât am reușit să răspund doar cu un simplu „Ok”, deși în interior trăiam unul dintre cele mai mari vise ale mele.

Cum ai descrie stilul tău muzical în acest moment și cum crezi că a evoluat față de perioada Vocea României?

Vocea României mi-a demonstrat că pot aborda mai multe genuri muzicale și că mă simt confortabil explorând zone noi.

Astăzi, când intru în studio, îmi place să experimentez și să descopăr influențe diferite. Cu toate acestea, rămân fidel rădăcinilor mele și folclorului. Îmi place să combin tradiția cu elemente moderne și cu influențe balcanice, pentru că acestea ne reprezintă și spun o poveste autentică despre cine suntem. Sunt acel artist care vine dintre oameni și cântă despre ei.

Vocea României i-a schimbat viața

Lucrezi în prezent la proiecte muzicale noi? Ne poți spune ceva despre ce pregătești?

Da, lucrez la mai multe proiecte muzicale și sunt foarte entuziasmat de ceea ce urmează. În curând voi lansa o piesă nouă, intitulată „Hai cu balansul”, care m-a scos puțin din zona de confort. Este un proiect diferit față de ceea ce am făcut până acum și cred că va surprinde plăcut publicul.

Pe lângă lansările din online, în această perioadă mă focusez foarte mult pe tot ce înseamnă punerea în scenă a muzicii mele. Vreau să ofer un show live complet, așa că lucrez intens la un concept puternic de muzică live, unde energia și conexiunea directă cu publicul să fie pe primul loc. Abia aștept să văd reacțiile oamenilor, atât la piese, cât și pe scenă!

https://youtu.be/GMaFlwabeDs?si=MSqJ9O-g1EPmaQ3E

Cât de important este pentru tine feedback-ul publicului și cum gestionezi criticile?

Pentru mine este foarte important să fac o muzică în care cred și care mă reprezintă. În același timp, îmi doresc ca oamenii să se regăsească în versurile și emoțiile pe care le transmit.

Muzica este modul meu de a comunica și de a-mi exprima sentimentele, iar faptul că atât de mulți oameni rezonează cu ceea ce fac este una dintre cele mai mari satisfacții. În ceea ce privește criticile, am fost norocos și nu am avut parte de foarte multe. Încerc însă să privesc orice observație constructiv și să învăț din ea.

Dincolo de muzică, ce pasiuni sau hobby-uri ai care te ajută să te relaxezi?

Îmi place să mă bucur de lucrurile simple și să trăiesc prezentul. Sunt un om care iubește oamenii și poveștile lor. Îmi place să cânt despre legăturile dintre oameni, despre rădăcini, tradiții și obiceiuri, pentru că nu aș vrea ca aceste valori să se piardă.

De asemenea, îmi place foarte mult partea creativă din spatele unui proiect. Sunt pasionat de marketing, de filmare, de editare și de dezvoltarea conceptelor vizuale. Când lucrez la un videoclip, îmi place să-mi pun amprenta personală asupra fiecărui detaliu. Vizualizez cadrele, locațiile și atmosfera pe care vreau să o transmit. Este o satisfacție enormă să vezi la final un videoclip exact așa cum l-ai imaginat.

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