Departe de platourile de filmare, vacanța lui Andrei Coman a însemnat mai puțin odihnă și mai multă curiozitate: locuri noi, povești de explorat și o energie pe care recunoaște că o ia cu el și în rol. „Vacanța mea a însemnat Puglia, Italia – o zonă absolut fascinantă.

Am vizitat Alberobello, cu celebrele Trulli, Matera, unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din lume, Polignano a Mare, așezat spectaculos pe stânci, și Bari, al doilea cel mai mare oraș din sudul Italiei. De fapt, fiecare orășel din zona asta are o poveste de spus și merită descoperit”, povestește actorul.

Unde ar merge Puiu, primarul din Podișor, într-o vacanță

Pentru Andrei, o vacanță bună nu înseamnă deloc șezlong și repaus total: „Nu prea am stare în vacanță! Îmi place să mă plimb, să văd locuri noi, să aflu cât mai multe despre locul în care mă aflu. Nu sunt genul care stă 7 zile la soare, am nevoie de agitația aia bună, controlată”.

Iar dacă ar fi să-l trimită pe Puiu, primarul din Podișor, într-o vacanță, imaginația actorului e savuroasă: „Cred că Puiu ar merge la Mamaia, cu Lacri care se ocupă de tot. Și-ar face planuri cum să devină primar de Constanța și ar organiza un carnaval ca pe vremuri, cu el personaj principal pe carele alegorice. Cred că i s-ar potrivi perfect piesa Loredanei – Viva Mamaia!”.

Fanii îl recunosc pe stradă

Vara aceasta, fanii nu l-au lăsat să uite de rolul său: „Toată lumea mă strigă dom Primar! Atât de popular am fost cu funcția asta încât, uneori, glumesc că poate chiar ar trebui să candidez. Bineînțeles, nu candidez! Dar cea mai frecventă replică rămâne: Domn Puiu, vreau și eu teren la Podișor!”

Pentru Andrei Coman, platoul de filmare rămâne însă locul unde se simte cel mai conectat: „Mi-au lipsit atmosfera de acolo, oamenii, energia echipei și, desigur, provocările pe care mi le aduce Puiu. Abia așteptam să revin la familia strânsă în jurul doamnei Ruxandra Ion”.

„Iubire cu parfum de lavandă” revine în această toamnă cu sezonul 3, începând cu 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu povești și mai intense și cu personaje care vor surprinde la fiecare pas.

