De 15 ani, Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu. Cei doi nu au apărut niciodată în presă cum că ar avea probleme în relație. Familia lor este foarte unită și reprezintă un model pentru mulți oameni. Andra și-a deschis sufletul și a vorbit într-un interviu pentru Revista VIVA! despre căsnicia ei cu Cătălin Măruță.

Au doi copii superbi, care le moștenesc talentul și cei doi părinți sunt extrem de implicați în creșterea lor. Chiar dacă există perioade bune și mai puțin bune într-o relație, Andra și Cătălin Măruță au găsit un echilibru și au reușit să descopere metoda ideală pentru a face ca relația lor să funcționeze. Cântăreața a dezvăluit care sunt secretele mariajului de 13 ani cu prezentatorul de la PRO TV și ce îi face să reziste împreună.

„Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduc satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, a declarat Andra pentru VIVA!

Ce spune Andra despre despărțire

Întrebată dacă s-au gândit vreodată la despărțire sau divorț, artista a mărturisit că nu au luat niciodată în calcul această variantă, mai ales că nu au existat probleme atât de mari între ei.

„Nu am avut până acum nicio criză majoră, nu. Sper ca mereu să fim înțelepți și să nu ne vărsăm furia unul pe altul, ci să dialogăm sau să ne lăsăm spațiu, dacă avem nevoie”, a răspuns Andra.

Soția lui Cătălin Măruță consideră că este greșit ca partenerii să se sufoce, iar fiecare ar trebui să aibă spațiul său.

„După 15 ani lângă Cătălin, aș spune că pentru noi a fost mereu important spațiul, că ni se făcea dor unul de celălalt. Cred că este o greșeală pentru multe cupluri faptul că se sufocă unul pe altul, că renunță la ceea ce fac separat, din prea multă iubire sau dintr-o înțelegere greșită a ideii de iubire. Din fericire, nu am ajuns să nu mai fim iubiți, pentru că nu ne-am sufocat unul pe altul, a existat între noi mereu un pic de aer, atât cât focul să se mențină!”, a mai declarat artista pentru sursa mai sus-menționată.

