Toate lifturile din incinta Palatului CFR, oprite imediat

„Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranța tuturor celor care tranzitează clădirea și elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment”, au transmis autoritățile.

Potrivit MT, în cursul zilei de ieri, la liftul respectiv au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune.

„Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare”, se arată într-un comunicat de presă.

După producerea incidentului au fost luate de urgență mai multe măsuri.

În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite.

Specialiștii care asigură mentenanța, chemați să dea explicații

Totodată, directorul general a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică.

„Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil.

Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a afirmat director general Vlad Secăreanu

De asemenea, instituția a transmis că regretă disconfortul creat și „vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă și vor fi date noi detalii pe măsură ce investigația tehnică va avansa”.

Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol joi, 21 mai, la Palatul CFR, sediul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI). Mai multe persoane fiind transportate la spital.

Liftul care a căzut în gol joi, 21 mai, în clădirea Ministerului Transporturilor avea cablurile schimbate cu o zi înainte de accident. Lucrările au fost efectuate de compania care asigura mentenanța lifturilor.



