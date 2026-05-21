Firma care a făcut revizia se numește Kronlift. Pe 20 mai, lucrătorii trimiși la Palatul CFR au efectuat mentenanța anuală, la termen, și au completat lista de verificări și încercări pentru un lift cu sarcină maximă de 800 de kg, cel implicat în incidentul de azi, 21 mai.

În timpul reviziei, reprezentanții Kronlift au decis că trebuie înlocuită o piesă, întinzătorul de greutate pentru limitatorul de viteză. Un specialist consultat de Libertatea a explicat faptul că, odată cu înlocuirea întinzătorului, cel mai probabil a fost schimbat și cablul acestuia, dar nu e vorba despre vreun cablu care susține efectiv greutatea liftului.

Prețul pentru înlocuirea întinzătorului, conform facturii, este de 4.454,11 lei, din care 773,03 TVA.

Conform fișei de verificare, echipa care a efectuat revizia a bifat ca fiind conforme toate cele 31 de componente supuse testelor.

În același timp, documentele consultate de Libertatea arată că s-a făcut un referat pentru înlocuirea întinzătorului.

Administratorul Palatului CFR, Vlad Secăreanu, a declarat după incident că liftul era în probe, după revizia de pe 20 mai: „Eu am văzut că mergea, nu mă pricep, ei au dat drumul. Nu eu fac verificări”.

Kronlift e o firmă din București înființată în 2011, care are punct de lucru și în Constanța și care, din februarie 2026 este în concordat preventiv. În 2024 avea 46 de salariați și o cifră de afaceri netă de 23.207.551 de lei.

Libertatea a solicitat un punct de vedere de la firma care a efectuat revizia. „Ascensorul a trecut de stația parter și în astfel de situații sunt sisteme de siguranță la lift care îl opresc cât se poate de repede. Cabina liftului funcționează pe o traiectorie ghidată, nu e așa, în cădere. Iar pe calea de rulare există niște sisteme care opresc liftul în așa fel încât să nu se strivească la coborâre de partea de jos a puțului liftului. Iar dacă liftul depășește stația cea mai de jos, se poate întâmpla să se oprească mai brusc, dar asta nu înseamnă că a căzut liftul, ci pur și simplu au intervenit sistemele de securitate pentru a opri liftul în timp util. Deci, liftul nu a căzut în gol”, au spus reprezentanții Kronlift pentru Libertatea, în prima reacție pe acest subiect.

Radu Dorobanțu, reprezentantul ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat), contrazice însă poziția firmei Kronlift, care a făcut revizia: „Frânele de siguranță nu au funcționat, liftul a căzut de la etajul 4 la subsol”.

Vlad Secăreanu a convocat de urgență conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. „Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică”, a afirmat el.

„Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a mai declarat administratorul clădirii în care funcționează Ministerul Transporturilor, Vlad Secăreanu.

Șapte persoane se aflau în liftul care s-a prăbușit azi dimineață, 21 mai, la Palatul CFR din Capitală.

Cinci persoane au reclamat dureri și fracturi la picioare. Victimele au fost transportate la spital pentru investigații medicale.