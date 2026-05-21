UPDATE: Reprezentanții ISCIR susțin că nu au funcționat frânele de siguranță ale liftului.

Radu Dorobanțu, expert al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), instituția care intervine în cazul unui accident în care a fost implicat un lift, a precizat că ascensorul a căzut de la etajul 4 și că frânele de siguranță nu au funcționat. Cabina liftului s-a oprit la subsol.

„A căzut de la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță, tamburii aceia care trebuiau să se blocheze. Nu știu să vă spun de ce. Trebuie făcută o expertiză pentru a vedea mai exact. O să dăm publicității un raport după ce colegii mei termină tot ce este aici. (…) S-a oprit în tamburul de siguranță. (…) A căzut 4 etaje, cinci maxim”, a precizat Radu Dorobanțu, inspector șef ISCIR București.

UPDATE: Societatea care administrează clădirea Palatului CFR confirmă schimbarea cablurilor la liftul prăbușit.

Grup Exploatare și Întreținere (GEI) Palat CFR S.A, companie de stat, organizată ca societate pe acțiuni, aflată sub autoritatea directă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a confirmat lucrările de schimbare a cablurilor de tracțiune la liftul care s-a prăbușit joi.

„În cursul zilei de ieri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare.”, a transmis compania.

După producerea incidentului au fost luate mai multe măsuri: „În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite. Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică”, potrivit sursei citate.

„Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a precizat directorul general Vlad Secareanu.

GEI Palat CFR S.A precizează că societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă..

„Regretăm disconfortul creat și vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în condiții de maximă siguranță”, au mai transmis reprezentanții companiei.

UPDATE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis că liftul a căzut în gol câteva etaje.

„În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea PALAT CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii.Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave”, a transmis MTI.

S-a luat decizia ca toate lifturile din Palatul CFR să fie oprite.

„În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul”, potrivit sursei citate.

UPDATE: Potrivit unor surse Libertatea, compania care asigura mentenanța lifturilor a făcut miercuri, 20 mai, mai multe lucrări. Muncitorii au schimbat printre altele niște cabluri exact la liftul care a căzut astăzi în gol.

UPDATE: Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a precizat la televiziunea Digi 24 că au fost șapte persoane, doi bărbați și cinci femei, în lift în momentul producerii incidentului în clădirea Ministerului Transporturilor.

„Tocmai acum am primit ultima informare. Este vorba despre 7 persoane aflate în lift, 2 bărbați și cinci femei. Cinci femei, transportate la spital”, a precizat Raed Arafat. Dintre persoanele transportate la spital, două sunt cu suspiciuni de fractură.

Persoanele rănite sunt:

bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior;

⁠femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior;

⁠femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng;

⁠femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare;

⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei).

„Urmează să fie investigate cauza producerii liftului. Trebuie verificat liftul, trebuie verificat tot”, a precizat Arafat.

Textul inițial:

ISU Bucureşti-Ilfov a anunţă că toate persoanele au fost scoase din interiorul liftului. Una dintre victime acuza probleme la gleznă.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii au intervenit cu două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere.

În final, trei persoane vor fi transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„În acest moment sunt 3 persoane care vor fi transportate la spital pentru investigatii suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”, potrivit sursei citate.