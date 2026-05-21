Beneficiile verdețurilor pentru sănătate

Legumele cu frunze verzi sunt o sursă bogată de vitamine și minerale esențiale pentru organism. Conțin cantități semnificative de vitamina K, A, C, E, acid folic, fier, calciu, potasiu și magneziu. Totodată, sunt o sursă excelentă de fibre și fitonutrienți precum carotenoizi, care contribuie la menținerea sănătății generale.

Cercetările arată că dietele bogate în legume verzi pot reduce riscul bolilor cardiovasculare. «Un studiu recent a arătat că două-trei porții de verdețuri bogate în vitamina K consumate zilnic pot avea efecte benefice asupra metabolismului osos, mai ales în cazul persoanelor de vârstă mijlocie și vârstnice», au concluzionat specialiștii.

În plus, consumul regulat de verdețuri a fost asociat cu un declin cognitiv mai redus în rândul adulților în vârstă. Un alt detaliu interesant este că frunzele mai închise la culoare sunt, în general, mai bogate în vitamine și minerale decât cele de culoare deschisă. Prin urmare, alegerea acestora poate însemna un plus de beneficii pentru sănătate.

Am selectat trei rețete simple pe care oricine le poate pregăti în doar câteva minute. Accentul este pus pe metode de gătire scurte, care păstrează gustul natural și proprietățile benefice ale plantelor, fără a complica procesul în bucătărie.

Sparanghel: leguma detoxifiantă

Sparanghelul, considerat «leguma numărul 1 în detoxifiere» de cercetătorii de la UCLA, este un adevărat superaliment. Este bogat în vitamine precum A, C, B1, B2 și E, dar și în minerale importante ca fierul, calciul și potasiul. În plus, este o sursă excelentă de fibre și proteine, ceea ce îl face ideal pentru susținerea unui sistem digestiv sănătos. «Sparanghelul are și un efect afrodisiac, iar pentru a beneficia la maximum de proprietățile sale, se recomandă consumul său în stare proaspătă, în salate, sau ușor sotat în ulei de măsline», explică nutriționiștii. Vitamina K din sparanghel contribuie la prevenirea cheagurilor de sânge, iar complexul de vitamine B ajută la reglarea hemocisteinei, un factor important pentru sănătatea inimii.

Sparanghel la tigaie cu unt, gata în 10 minute

Ingrediente

  •  500 g de sparanghel proaspăt
  •  2 linguri de unt
  •  2 căței de usturoi, tocați fin
  •  sare
  •  piper
  •  suc de lămâie (opțional)

Mod De Preparare

Sparanghelul la tigaie cu unt poate fi o o garnitură perfectă pentru o cină rapidă și gustoasă. Sparanghelul crocant și aroma de usturoi se combină perfect cu gustul bogat al untului, iar adăugarea sucului de lămâie îi oferă un gust proaspăt și revigorant.

Cum se prepară sparanghelul la tigaie cu unt

1. Se spală sparanghelul sub jet de apă rece.
2. Se îndepărtează partea lemnoasă a tijelor de sparanghel.
3. Se încinge o tigaie mare la foc mediu și se adaugă untul. Se lasă să se topească și să se încingă bine.
4. Se adaugă sparanghelul în tigaie și se amestecă bine pentru a fi acoperit în untul topit. Se prăjește timp de aproximativ 5-7 minute, amestecând din când în când. Sparanghelul trebuie să fie ușor crocant și maroniu.
5. Se adaugă usturoiul tocat mărunt peste sparanghel și se amestecă. Se prăjește pentru încă un minut, până ce usturoiul își lasă aroma.
6. Se condimentează cu sare și piper. Pentru un gust fresh se adaugă și suc de lămâie.
7. Sparanghelul la tigaie cu unt se servește cald ca garnitură lângă piept de pui, creveți sau somon.

Sursa: reţete.unica.ro

Leurda: «Planta mileniului trei»

Leurda, cunoscută și sub denumirea de «Usturoiul ursului» (Allium ursinum), este o plantă cu numeroase beneficii terapeutice. În Germania, leurda a fost desemnată «Planta mileniului trei» datorită efectelor sale benefice asupra inimii, sistemului imunitar și digestiei. Leurda contribuie la o bună sănătate cardiovasculară, având proprietăți antihipertensive și fluidifiante sangvine. Această plantă de primăvară conține carotenoizi, vitaminele A și C, dar și minerale esențiale precum calciu, fier și magneziu. Leurda poate fi consumată crudă, în salate, sau inclusă în diverse preparate culinare, păstrându-și astfel proprietățile benefice pentru sănătate.

Salată de leurdă cu ou

Ingrediente

  •  ulei
  •  sucul unei jumătăţi de lămâie
  •  9 ouă
  •  2 legaturi leurdă

Mod De Preparare

Leurda poate înlocui usturoiul cu succes şi este foarte sănătoasă. Iată o salată de leurdă cu ou care îţi va fi pe plac!

1. Se pun ouale la fiert si apoi se curaţa. Un galbenus fiert se paseaza si se freaca cu ulei si suc de lamâie pentru a face maioneza.
2. Leurda se spala si se toaca marunt, dupa care se pune într-un vas alaturi de cele opt oua fierte si tocate marunt si albusul oului folosit pentru maioneza.
3. Se adauga maioneza, se amesteca usor si se da la rece pentru 30 minute.

Sursa: reţete.unica.ro

Spanac: superalimentul primăverii

Considerat un adevărat superaliment, spanacul este bogat în substanțe nutritive precum potasiu, magneziu, zinc, fier și calciu. Este o sursă excelentă de vitamine, printre care folatul, niacina, vitaminele A, B6, C și K. În plus, spanacul conține betacaroten, luteină și clorofilină, fiind un aliment cu un conținut scăzut de grăsimi. «Spanacul are multiple beneficii pentru sănătate, de la susținerea sistemului osos până la protecția împotriva stresului oxidativ», spun specialiștii în nutriție. Pentru a beneficia de proprietățile sale, acesta poate fi consumat crud, în salate, sau gătit ușor, astfel încât să-și păstreze nutrienții esențiali.

Mâncare de spanac cu iaurt şi usturoi

Ingrediente

  •  600 g spanac proaspăt
  •  100 – 150 ml iaurt grecesc
  •  jumătate de legătură pătrunjel
  •  1 cățel de usturoi
  •  3 linguri ulei
  •  sare

Mod De Preparare

  1. Într-o tigaie se încinge 1 lingură de ulei la foc mare. Se gătește jumătate de cantitate de spanac pentru 2-3 minute sau până își schimbă culoarea. Se dă deoparte, într-o sită. Se repetă procesul cu încă o lingură de ulei și cealaltă jumătate din cantitatea de spanac. Spanacul se stoarce de excesul de apă.
  2. Spanacul se toacă mare și se amestecă cu usturoiul pisat, iaurt, pătrunjelul tocat și 1 lingură de ulei. Se condimentează cu sare, după gust.
  3. Mâncarea de spanac cu iaurt și usturoi se dă la frigider pentru cel puțin o oră.

Sursa: retete.unica.ro

Primăvara este momentul perfect pentru a include aceste verdețuri în dieta zilnică, fie că alegeți sparanghel, leurdă sau spanac. Descoperiți gustul proaspăt al naturii și bucurați-vă de beneficiile lor pentru sănătate, cu rețete simple și rapide pentru orice moment al zilei!

