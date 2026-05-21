Dragoș Bucur, unul dintre cel mai cunoscuți actori români, cu peste 60 de roluri în producții românești și internaționale, joacă alături de Aaron Taylor-Johnson („Bullet Train”, „Nosferatu”), Theo James („The White Lotus”, „Divergent”) și Sam Worthington („Avatar”, „The Exorcism”), în producția britanică „FUZE: Diversiune explozivă”, distribuită în cinematografele din România din 26 mai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Ce spune Dragoș Bucur despre rolul său

Rolul său surprinzător poartă o amprentă personală. „Personajul meu, Ludo, era inițial grec get-beget, dar după câteva discuții în care i-am povestit regizorului David Mckenzie despre aromânii împrăștiați prin Grecia, Bulgaria și Serbia, am decis împreună să-l facem aromân și să introduc câteva replici în romană.

Am colaborat excelent atât cu David Mckenzie, cât și cu Sam Worthington și Theo James cu care am avut câteva secvențe. Sunt actori buni, modești și în același timp conștienți de valoarea lor. Am discutat mult în pauzele de filmare și am avut o relație foarte bună”, a declarat Dragoș Bucur.

Dragoș Bucur a câștigat de două ori consecutiv Premiul Gopo pentru cel mai bun actor (în 2009 pentru „Boogie” și în 2010 pentru „Polițist, adjectiv”), are în palmares distincția EFP Shooting Star în 2010, Golden Reel Award 2019 (pentru rolul „Hawaii”) și multe alte nominalizări și premii. A jucat alături de staruri internaționale precum Colin Farrell, Ed Harris, Saoirse Ronan, Mark Strong (The Way Back, r. Peter Weir 2010), Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Laurence Fishburne (Ride Along, r.Tim Story, 2014), Tim Roth (Youth Without Youth (r. Francis Ford Coppola, 2007), Isaach De Bankolé (Mirage, 2014, r. Szabolcs Hajdu), precum și în seriale românești și internaționale.

Despre „FUZE: Diversiune explozivă”

Energic și plin de suspans, „FUZE: Diversiune explozivă” rămâne tributar unui spirit „punk-rock” al genului dezvoltând povestea unui jaf planificat sub umbra unui dispozitiv exploziv din Al Doilea Război Mondial.

Regizat de David Mackenzie, cunoscut pentru titluri precum „Relay” (2024), „Outlaw King” (2018), „Hell or High Water” (2016), „Starred Up„ (2013), „Spread” (2009), lungmetrajul de ficțiune „FUZE: Diversiune explozivă” este un thriller alert ce urmărește o misiune contracronometru: dezamorsarea unei bombe și securizarea centrului Londrei, introducând un nou strat de tensiune, pe măsură ce o bandă de spărgători de bănci profită de situație pentru organiza un jaf.

Regizorul David Mackenzie și-a descris filmul ca pe „un film de jaf făcut de The Ramones: cu energie brută, ritm punk, fără înflorituri”.

„Îmi place senzația de a mă afunda într-o scenă și de a pierde noțiunea a tot ce mă înconjoară. În acea tensiune ciudată, neobișnuită, care înconjoară obiectul inanimat care ticăie, există un întreg tărâm cinematografic distinct – axat pe tensiunea subtilă, nu pe actul fizic de a sparge ziduri sau a găuri seifuri”, mărturisește regizorul.

Theo James a adoptat pentru acest film un accent sud-african pe care l-a numit „percutant și autoritar, dar și fermecător”, adăugând că i s-a părut firesc ca personajul său să aibă un trecut multicultural.

Având ca fundal o evacuare la nivel de oraș în Londra, după descoperirea unei bombe neexplodate din Al Doilea Război Mondial, FUZE: Diversiune explozivă” îmbină acțiunea cu miză mare cu o narațiune centrată pe personaje. Iar pentru James, accentul nu a fost doar o provocare tehnică, ci a fost esențial pentru conturarea identității personajului.

Pentru Aaron Taylor-Johnson, care a primit scenariul imediat după greva actorilor de la Hollywood, proiectul a reprezentat o nouă ocazie de a colabora cu regizorul David Mackenzie, după „Outlaw King”. „Mi s-a părut original, rapid, răsucit, un thriller de crimă plin de suspans, plasat în Londra. Șansa de a colabora din nou cu David a fost electrizantă – apreciez abordarea și stilul lui. El caută întotdeauna autenticitatea în fiecare moment”.

Rolul lui Sam Worthington nu exista în scenariul original – personajul se numea pur și simplu „X” și nu avea replici. Worthington și-a construit singur rolul, având libertate creativă deplină: „Aaron are bomba de dezamorsat. Am crezut că Theo, în secțiunea lui din film, are nevoie și el de ceva incontrolabil. Eu am vrut să fiu acel element”, a declarat Sam Worthington.

Din distribuția filmului mai fac parte Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking, Elham Ehsas, Honor Swinton Byrne și mulți alții.