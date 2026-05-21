Coșul din 2007 vs 2026

Conform bonului, suma de 18,54 de lei a acoperit achiziția unor produse variate: banane, roșii românești, șuncă York, două cutii de Raffaello, o salată de crab, două chifle Kaiser, două cutii de cremă de brânză Philadelphia și o franzelă Vel Pitar de 300 g. Din această sumă, 14,82 de lei au fost plătiți cu bonuri de masă, restul fiind achitat în numerar.

Astăzi, același coș ar costa de aproape patru ori mai mult. Potrivit calculelor, prețurile actuale pentru aceleași produse ar fi următoarele:

Banane: 2,73 de lei

Roșii românești: 6,60 de lei

Șuncă York (100 g): 7,99 de lei

Două cutii de Raffaello (40 g fiecare): 11,18 lei

Două cutii de cremă de brânză Philadelphia (125 g fiecare): 21 de lei

Salată de crab: 9,99 de lei

Franzelă Vel Pitar (300 g) și două chifle Kaiser: aproximativ 5,41 de lei

Astfel, totalul ar ajunge la 64,9 lei, comparativ cu 18,54 de lei în 2007 (TVA exclusă).

Evoluția valorii bonurilor de masă

Un aspect interesant al bonului din 2007 este utilizarea a două tichete de masă în valoare de 7,41 de lei fiecare, care acopereau aproape 80% din costul total al coșului de cumpărături. Astăzi, valoarea nominală maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei, conform Legii nr. 201/2025, aplicabilă pentru semestrul I al anului 2026. Cu toate acestea, un singur tichet, chiar și la plafonul maxim actual, nu ar acoperi costul total al aceluiași coș, estimat la aproape 64 de lei. Două tichete însă ar fi suficiente, totalizând 90 de lei.

Datele de pe bon sunt în concordanță cu regimul fiscal din 2007. TVA aplicată, în valoare de 2,96 de lei pentru suma totală de 18,54 de lei, se aliniază cotei de 19% valabile la acea vreme. De asemenea, mențiunea „lei noi” reflectă perioada imediat următoare denominării monedei naționale.

Această comparație dintre prețurile din 2007 și 2026 evidențiază o creștere semnificativă a costurilor de trai, dar și modificări substanțiale în valoarea tichetelor de masă, care continuă să reprezinte un sprijin important pentru mulți români.