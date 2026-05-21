Un lift cu 7 persoane a căzut în gol „câteva etaje”

Muncitorii au schimbat miercuri, 20 mai, niște cabluri exact la liftul care s-a prăbușit joi la Palatul CFR, sediul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), potrivit unor surse „Libertatea”. În momentul producerii incidentului, în lift se aflau șapte persoane, doi bărbați și cinci femei.

Cinci persoane au fost transportate la spital:

bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior;

femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior;

femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng;

femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare;

⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei).

MTI a transmis că liftul a căzut în gol „câteva etaje”.

„În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea PALAT CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave”, a transmis MTI.

Liftul era autorizat şi a fost supus miercuri unei revizii.

Ministerul Transporturilor confirmă că au fost schimbate cablurile de tracțiune la lift cu o zi înainte

Grup Exploatare și Întreținere (GEI) Palat CFR S.A, companie de stat aflată sub autoritatea directă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a confirmat lucrările de schimbare a cablurilor de tracțiune la liftul care s-a prăbușit joi.

„În cursul zilei de ieri (20 mai 2026 n.r.), la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune. Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare.”, a transmis societatea care administrează clădirea Palatului CFR.

Toate ascensoarele din incinta Palat CFR sunt oprite

După producerea incidentului au fost luate mai multe măsuri. Toate ascensoarele din incinta Palat CFR au fost oprite şi vor fi supuse unor verificări.

„În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite. Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică”, potrivit GEI Palat CFR S.A.

„Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a precizat Vlad Secăreanu, directorul general al companiei.

De asemenea, Ministerul Transporturilor a transmis că s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul.