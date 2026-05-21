Amalia Enache a fost prezentă la Festivalul de Film de la Cannes 2026 și a vorbit pentru Libertatea despre producțiile pe care a reușit să le vadă în Franța.

„Sunt extraordinar de bucuroasă că am șansa să fiu aici, să văd filmele relevante ale momentului și să simt toată atmosfera aceasta vibrantă a festivalului, inegalabilă pentru mine. Sunt patru prezențe românești în festival, de la filmul «Fjord», regizat de Cristian Mungiu, din competiția Palme DOr, până la «Jurnalul unei cameriste», al lui Radu Jude. Așa ca întâi și întâi m-am grăbit să văd filmele «noastre», dar și dintre cele «concurente» pentru ele, cum ar fi cel mai recent film al lui Pedro Almodovar”, a spus Amalia Enache în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată cum i s-a părut filmul „Fjord”, vedeta de la PRO TV a rămas cu unele întrebări, dar și cu o speranță: pelicula lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan, să obțină Palme D’Or!

„Este un film care te lasă cu câteva teme extrem de puternice, așa cum se întâmplă cu toate filmele lui Cristian Mungiu: cine știe ce e cel mai bine pentru un copil când toată lumea îi vrea binele, dar îl vede diferit? Apărăm doar minoritățile «bune» sau pe toate? Cum faci când valorile personale nu se întâlnesc cu cele ale societății în care trăiești? O societate trebuie să își impună chiar și brutal «binele» sau să ne convingă mai degrabă de el? Reușim oare să traducem în engleză, norvegiană sau în limbaj cinematografic expresia «bătaia e ruptă din Rai»? Și, sigur, inevitabil sper la un Palme DOr pentru acest film”, a adăugat Amalia Enache.

Ținând cont că producția românească a fost aplaudată la scenă deschisă după vizionare și la conferința de presă, am vrut să aflăm de la Amalia Enache părerea ei despre reacția publicului.

„Aplauzele si ovațiile de la Cannes au rolul lor foarte simpatic, există și recorduri cronometrate la aceste aplauze, dar nu dau totuși un semnal definitoriu pentru traseul către public, critică și mai ales juriu al unul film selecționat. În sala premierei este echipa, dar și prieteni ai celor care au lucrat la film, e un subiectivism firesc acolo, e o emoție unică, dar nu aș măsura viitorul unui film în aceste aplauze.

Dar da, mi-a plăcut mult cum a reacționat sala la filmul lui Cristian Mungiu, atât el cât și Renate Reinsve și Sebastian Stan au fost aplaudați îndelung chiar și la conferința de presă, ceea ce se întâmplă mult mai rar”, a mai spus prezentatoarea știrilor de la PRO TV.

Vedeta ne-a dezvăluit și cu cine a interacționat la Festivalul de Film de la Cannes 2026. „Cu echipele românești ale filmelor prezente, cu Sebastian Stan, Renate Reinsve, Colman Domingo…”, a încheiat Amalia Enache interviul pentru Libertatea.