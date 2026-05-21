Informare meteo: Furtuni și cantități semnificative de apă

În intervalul 21 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, estul țării va fi afectat de instabilitate atmosferică.

„Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, local, grindină”, a anunțat ANM.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar pe alocuri vor depăși 40-50 l/mp. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 45-55 km/h, iar în zonele montane înalte acestea pot oscila între 60 și 90 km/h.

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni

Pe lângă informarea generală, ANM a emis două avertizări cod galben de vânt. Prima este valabilă joi, 21 mai, între orele 10.00 și 21.00, și vizează Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. În aceste zone, viteza vântului va atinge 50-65 km/h.

Cea de-a doua avertizare cod galben intră în vigoare vineri, 22 mai, între orele 6.00 și 21.00, și se aplică în Moldova și nord-estul Munteniei. Conform ANM, „vântul va sufla cu intensitate, cu viteze de 50-65 km/h”.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. În perioada 18 mai 2026 – 14 iunie 2026, în România se vor înregistra temperaturi în general normale și o tendință de stabilizare a vremii, după episoadele de instabilitate de la finalul lunii mai.