Viața Andreei Tonciu s-a schimbat radical de când e într-o relație cu Daniel Niculescu. Ea pune acum pe primul loc familia, bunăstarea soțului ei, bunăstarea fetiței lor, Rebecca Maria. Acum, la ani distanță de când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au uimit pe toată lumea.

Răspunsul Andreei Tonciu după ce a fost întrebată dacă s-a despărțit de Daniel Niculescu

Invitată în emisiunea „Online Story”, ea a apărut fără verighetă. „Nu observi că nu am verigheta și inelul de logodnă?”, a întrebat-o Andreea Tonciu pe gazda emisiunii. „Acum am observat. Te-ai despărțit de Daniel? ”, a întrebat prezentatoarea, care a fost curioasă să afle dacă Andreea Tonciu și Niculescu mai formează un cuplu sau nu.

În continuare Andreea Tonciu se iubește cu Daniel Niculescu, a anunțat chiar că dragostea lor e mai mare ca niciodată. „Nu, doamne ferește. Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? A rămas mică pentru că m-am îngrășat și n-am dus-o la magazin să o fac mai mare”, a spus Tonciu, care a explicat pe larg de ce ea și soțul ei au renunțat definitiv la verighete.

„Crede-mă că nici modelul nu-mi mai place și nici inelul de logodnă nu-mi mai place. Am purtat-o doar până am rămas gravidă, adică doar câteva luni. Am rămas gravidă și am început să mă umflu, iar după nu am mai putut să o port, mă deranja.

Are o cută foarte groasă, trebuie să mă duc să o schimb. Nici soțul meu nu o poartă, nici lui nu-i mai vine. Iubirea nu se pune într-o verighetă sau într-un act”, a mai spus ea în emisiunea „Online story”, conform wowbiz.ro.

Andreea Tonciu a primit interdicție din partea soțului ei

Andreea Toncu, în vârstă de 36 de ani, a postat un video în mediul virtual în care le explică fanilor ce se întâmplă în familia ei de ceva timp. Vedeta a dezvăluit că atât soțul, cât și părinții ei sunt deranjați de faptul că aceasta și-a făcut cont pe TikTok.

Nu numai lui Daniel Niculescu îi displace faptul că vedeta și-a creat pagină de TikTok. Și familia Andreei a avut ceva de spus în această privință. „În ultima perioadă am înnebunit de-a dreptul. Mă cert cu toată familia pentru că mi-am făcut TikTok. Deci nu se poate așa ceva. Familia Tonciu împreună cu familia Niculescu nu mă lasă să am așa ceva. Tot TikTok-ul este plin cu vocea mea.

Eu de ce să nu am așa ceva? Mai fac niște meciuri, îmi place să mă amuz, să țip, și au sărit în capul meu. Dar lăsați-mă, domnle, că fac ce vreau. Când sunt singură acasă fac TikTok, când vine cineva acasă, închid live-ul”, a declarat Andreea Tonciu, pentru antenastars.ro.

