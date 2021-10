Emil Rengle este un tânăr talentat, care a reușit să cucerească inimile românilor după apariția sa la „Românii au talent”. În 2018 câștiga marele premiu și se afla pe culmile succesului. Dansatorul a continuat cu pasiunea sa și a locuit și în Mexic la un moment dat.

Câștigătorul de la „Românii au talent” este cunoscut drept „coregraful vedetelor”, el fiind și coregraf principal la „Vocea României” în urmă cu mai mulți ani. Emil Rengle a avut mai multe colaborări alături de Alexandra Stan, INNA, Alex Velea şi Loredana Groza. Acesta a avut succes și pe plan internațional, artistul a colaborat și cu Katy Perry.

Invitat în podcast-ul lui Damian Drăghici, Emil Rengle a vorbit acum deschis despre orientarea lui sexuală. A recunoscut că până acum nu a avut curajul de a vorbi despre acest subiect, însă a devenit foarte asumat. În 2018, câștigătorul de la „Românii au talent” mărturisea că este bisexual, iar acum face noi declarații despre viața lui intimă.

„Nu sunt bisexual, sunt liber. Adevărul e că toți suntem frați și surori, că toți suntem unul și același și că toți putem să fim ce vrem să fim. Am fost și cu femei, și cu bărbați, nu aș schimba asta. Atunci când voi fi cu sufletul meu pereche, va ști o lume întreagă”, a declarat Emil Rengle în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Ultima lui relație s-a încheiat în urmă cu doi ani, după ce el a decis să încheie totul. „De obicei, când părăsești, ești făcut cel vinovat. M-am întrebat pe cine aleg? Pe partenerul meu care trăiește în frică sau pe mine?”, a adăugat Emil Rengle.

„Nu am vorbit niciodată despre viața personală. Nu a știut nimeni cu cine sunt. Au fost multe articole apărute. (…) Motivul pentru care nu am făcut asta este că atunci când eram într-o relație cu o persoană de sex masculin, în mare parte am avut parte numai de bărbați neasumați. Era dureros”, a spus acesta.

