Lavinia Pîrva a anunțat pe rețelele de socializare că a primit o lovitură neașteptată în mediul online. Canalul său de YouTube a fost închis după ce a încălcat drepturile de autor prin interpretarea unor cover-uri ale unor melodii sârbești.

Lavinia, pasionată de muzică și cu o voce impresionantă, a încântat fanii săi cu diverse cover-uri postate pe canalul său de YouTube. Cu toate că a primit multe aprecieri pentru talentul său vocal și prestațiile sale, a fost nevoită să facă față consecințelor încălcării drepturilor de autor. Într-un mesaj emoționant adresat fanilor săi, Lavinia a mărturisit că i-a fost închis canalul de YouTube, deși a încercat să remedieze situația.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești. Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu.

Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a spus Lavinia Pîrva, pe pagina sa de Instagram.

Ea a subliniat că nu a avut intenția de a încălca drepturile de autor și că a interpretat melodiile sârbești cu multă pasiune și respect pentru muzica și cultura acestui gen. Deși dezamăgită de închiderea canalului său, Lavinia a promis că nu va renunța la muzică și că va căuta alte modalități de a-și împărtăși talentul cu fanii săi. Ea a mulțumit susținătorilor săi pentru sprijinul necondiționat și a promis că va reveni cu noi proiecte muzicale în viitor.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr nu au bonă pentru băiatul lor

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr sunt părinții unui băiețel în vârstă de 4 ani. Într-un interviu pentru unica.ro, vedeta a dezvăluit cum îl crește pe Alexandru, dar și cine o ajută, căci nu au apelat la serviciile unei bone.

În mai, băiețelul lui Ștefan Bănică jr și al Laviniei Pîrva a împlinit 4 ani. Mama lui celebră recunoaște că are un porgram foarte încărcat, dar face față atât provocărilor din viața personală, cât și celor din viața profesională. „Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez”, a spus Lavinia Pîrva.

Și a continuat: „Am terminat piesele noului proiect, urmează să filmez videoclipuri la toate piesele. Este destul de mult de muncă. Concerte multe în sensul acesta, muzica balcanică a prins foarte bine. Și vacanță. Abia aștept”.

