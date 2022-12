Artista se bucură de un real succes în cariera ei muzicală. De sărbători va lua o pauză, de Crăciun, însă până atunci se concentrează la cariera ei.

Într-un interviu exclusiv pentru Ciao, Lidia Buble a dezvăluit: „Pe lângă că am să fiu pe scenă alături de oamenii foarte dragi mie, pe 22 am să fiu la Oradea, de Revelion am să fiu undeva în apropiere de București. Iar până atunci… plec în Miami… pentru că mă așteaptă o colaborare cu niște nume grele din muzica latino. Pregătesc un album pentru anul viitor, internațional, latino bineînțeles”, a explicat cântăreața, care a și spus ce își dorește de la Moș Crăciun.

„De Crăciun o să fiu acasă. Să-mi aducă Moșul jeleuri. De la Dumnezeu nu-mi doresc decât liniște, pace, sănătate, să am familia lângă mine sănătoasă, că în rest le facem pe toate”, a mai spus ea.

Viața Lidiei Buble înainte de celebritate. Cu 40 de lei a ajuns la București

Lidia Buble, 29 de ani, este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și are succes de foarte mult timp. Totuși, viața ei nu a fost mereu numai lapte și miere, mai ales după ce a părăsit Deva natală pentru a sosi la București. „Când eram copil, visam să fiu musafir! Serios. Visam să merg cu părinții mei în vizite, dar întotdeauna îi luau pe frații mei mai mari. Și se întorceau acasă cu bunătăți”, s-a amuzat Lidia Buble în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

A îmbrățișat numeroase servicii, ca să facă bani, până să devină celebră. A fost bonă, manager de vânzări la o companie auto, până să pătrundă în studioul lui Adrian Sînă, care i-a fost și manager și a lansat-o pe scenă. Căruia îi va mulțumi toată viața, i-a schimbat destinul. Lidia nu poate uita începuturile grele.

„Am ajuns în București cu 40 de lei și mi-era atâta rușine să-l sun pe tati să-mi mai trimită bani de chirie. Știam la ce mă înham, viața din București nu e cea din Deva, e foarte scumpă. Au fost multe luni în care efectiv rămâneam fără bani. Mergeam prin supermarketuri și știi că sunt biscuiții aceia vărsați. Treceam și mai luam unul-doi de acolo. N-am privit-o ca un furt sau ceva rău”, a povestit Lidia Buble.

Lidia Buble, gimnastică la metrou

„Noi simțim la fel” a fost melodia care a lansat-o, un superhit în 2014. „Nu aveam bani de metrou, de RATB, treceam pe sub bara de la metrou. Am făcut toate nebuniile. Am pornit dintr-un cimitir, de la sapă și de la roaba pe care o căram cu tatăl meu, și-am ajuns pe cele mai mari scene. Recunosc, am trăit într-o familie numeroasă cu 11 copii, așteptam hăinuțele de la frații mai mari. Am avut multe joburi, iar din primii bani mai mergeam prin second-hand și-mi cumpăram. Încă am piese vintage, în dulapul meu, cu chestii mai scumpe”, a mai declarat Lidia Buble.

