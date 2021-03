Interpreta a născut doi băieți, la o clinică privată din Capitală și acum a făcut primele declarații, pentru Spynews.ro.

„Eu am avut un ușor atac de panică în timpul operației. Deși eu rar clachez sau am atacuri de orice fel, însă uite că de data asta am avut. Eu așa îmi explic, pentru că treceam prin tot felul de stări.

Durere de cap, presiune, senzație de vomă, apoi ma lăsau brusc. Cred că emoția de a face cunoștință cu gemenii a fost foarte intensă”, a spus Letiția Moisescu pentru sursa citată.

„Din păcate, pe al doilea născut, Vlad, îl avem încă la spital. A fost până luni pe oxigen, însă își revine și sperăm să îl luăm acasă cât de curând. E un luptător și va ajunge și el acasă cu noi toți.

Nu este ceva foarte grav. S-a născut cu o ușoară inadaptare la mediul exterior și are puțin nevoie de ajutor pentru respirație”, a mai spus proaspăta mămică.

