De Florian Gheorghe,

La un an și jumătate de la operația de micșorare a stomacului, Navi este încă uimită de transformările venite odată cu această decizie. Deși schimbarea frapantă i-a îngrijorat pe mulți, artista, care avea înainte 86 de kilograme, se simte mai bine ca niciodată. Aceasta a “topit” 47 de kilograme și încă se minunează că a ajunsă să poarte măsura XS.

“Nu există zi în care să nu fiu fericită pentru decizia pe care am luat-o, aceea de a mă opera”, spune solista Alexandra Ana Ivan, al cărei nume de scenă e Navi. “Au trecut un an și 5 luni de la operația de micșorare a stomacului și încă am momente când mă minunez de felul cum arăt, încă mă mir ca un copil când încap într-o rochie XS. Încă am impresia că geaca de iarnă n-o să se închidă până la capăt sau am tendința să-mi fac griji că fotografiile de la concerte nu vor nimeri unghiurile «avantajoase»”, declară cu bucurie Navi, compozitoarea a numeroase piese ajunse la selecțiile naționale Eurovision.

“Încă învăț lucruri despre mine. Cum să fac alegeri sănătoase, să merg la sală chiar și atunci când sunt obosită ori deprimată – de cele mai multe ori îmi iese și-mi trec stările negative -, să pun pauză la tot și să dorm atunci când sunt obosită, să-mi iau minivacanțe atunci când simt că nu mai pot. Totul e posibil”, conchide artista, a cărei transformare a fost frapantă.

“Acum mă simt sătulă din circa 100 de grame de mâncare, însă cineva neoperat nu poate trăi doar cu o bucățică. M-am educat, mănânc mai puțin, dar de calitate”, ne spune cântăreața a cărei viață s-a schimbat radical după ce a “topit” aproape 50 de kilograme.