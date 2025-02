Astfel că la masa juriului se vor afla în acest sezon, Ilona Brezoianu, Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan. Artistul a fost prezent la petrecerea de lansare a emisiunii, unde a acordat un interviu.

„Sunt de la prima ediție și mă bucur de toate schimbările pe care le-a avut acest show. Schimbări în bine pe care le-a avut acest show pentru că, dacă la primul sezon-al doilea, scenografia era un pic sărăcăcioasă, între timp am ajuns să avem scenografii atât de bine puse în pagină, încât unii oameni mă sună și-mi spun: am avut senzația că am participat la un spectacol la Moulin Rouge, așa s-a văzut”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click.

Juratul de la Te cunosc de undeva a spus și care este secretul longevității show-ului de la Antena 1.

„Faptul că este un concept atât de bine construit din start, faptul că au fost aleși jurații foarte bine și au ținut piept ani atâtor ediții, pentru că la alte show-uri s-au schimbat jurații și nu a mai ținut.

Faptul că au fost aleși concurenți care au prezentat interes pentru cei care se uită, faptul că lumea de acasă e atât de dornică de acest format. Arunci când nu e pe post, toată lumea mă întreabă: când mai începeți?!”, a mai adăugat acesta.

Aurelian Temișan și-a spus părerea despre controversele legate de venirea Ilonei Brezoianu la masa juriului. Mulți au fost de părere că Andreea Bălan trebuia să fie în continuare jurat la Te cunosc de undeva!

„Așa e lumea de acasă. Cei mai buni fotbaliști nu sunt cei de pe teren, ci cei din fotoliu. Ilona s-a integrat la fel de repede ca și Mihai pentru că, fiind fost concurent, acum stă doar și judecă la rece.

Personal, mie mi-e dor de Andreea Bălan în juriu. Acum, acestea sunt vremurile pe care le trăim. Eu aș mai face o emisiune cu jurații de la început: Aradits, Andreea Bălan, Ozana și cu mine!”, a încheiat artistul.

