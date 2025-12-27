Anca Dinicu și Alina Pușcaș au îmbrăcat uniformele de stewardese și au avut parte de un training special din partea echipajelor reale ale companiei, pentru a filma primul „vertical drama” românesc, format ce cucerește deja audiențele globale. Serialul este deja disponibil online, pe TikTok, YouTube și Instagram, iar cele 32 de episoade pot fi urmărite pe canalele oficiale ale producției.

Serialul e disponibil pe TikTok, YouTube și Instagram

Compania privată a primit propunerea cu entuziasm, și a pus la dispoziție o aeronavă pentru filmările care au avut loc în luna martie. Producția a beneficiat de acces deplin în avion, costume reale, proceduri autentice și instruire din partea profesioniștilor, precum și de sprijinul Aeroportului „George Enescu” din Bacău, unde se afla baza aeronavei, pentru filmări în condiții reale de lucru.

Acest lucru a reprezentat o provocare în plus pentru echipa de filmare, deoarece timpul redus în care aeronava a fost disponibilă a făcut ca filmările să se transforme într-o cursă intensă în care fiecare scenă, fiecare cadru și fiecare decizie au trebuit să fie extrem de precise.

„Am fost dintotdeauna deschiși proiectelor inedite, în special celor care vin din zona creativă autohtonă. Am înțeles încă de la început că accesul la resurse precum uniforme, training specializat din partea echipelor noastre sau, mai ales, disponibilitatea unei aeronave întregi reprezintă un obstacol major pentru astfel de inițiative. Tocmai de aceea ne-am asumat rolul de susținător, convinși că o companie românească are nu doar capacitatea, ci și responsabilitatea de a sprijini proiecte care pun în valoare talentul local”, a spus Matt Ian David, CEO-ul Dan Air.

Creatorii serialului mizează pe libertatea oferită de internet și de rețelele sociale, spații în care pot spune povești pe care televiziunile tradiționale le evită sau nu le recunosc potențialul. Formatul este construit în acord cu modul în care publicul consumă astăzi conținut: scurt, intens și adaptat ecranelor de telefon.

Acest tip de producții, cunoscut sub denumirea de „vertical dramas”, se bucură de o popularitate tot mai mare la nivel global. „Zbor Imprevizibil” îmbină realismul vieții unui echipaj de zbor cu o poveste dominată de dragoste, tensiune, acțiune și răsturnări spectaculoase de situație.

„Lumea aviației a fost și va rămâne mereu un spațiu în care proiectăm vise: piloți și însoțitoare de bord în uniforme, mereu pe drumuri, mereu cu alte povești și alte orașe de văzut. Pentru mulți, de la copiii care visează să fie piloți de avion, până la adulții care ar pleca mâine oriunde, aviația înseamnă libertate, aventură și un strop de mister pe care, ca pasager, nu îl vezi niciodată până la capăt. De aici pornește și serialul nostru: din fascinația reală pentru acest univers și din dorința de a o deschide către public printr‑o ficțiune care se simte adevărată: cu emoții, alegeri grele și povești personale trăite între două decolări.

Nu în ultimul rând aș vrea să le mulțumesc atât companiei Dan Air, cât și reprezentanților Aeroportului din Bacău pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o și pentru sprijinul acordat în acest proiect”, a spus Cristian Buje, unul dintre regizorii serialului „Zbor Imprevizibil”.

Din distribuție fac parte Anca Dinicu, Denis Hanganu, Cristian Bota, Alina Pușcaș, Alfredo Minea, actori cunoscuți publicului din producții TV și filme de succes. De asemenea, creatorii proiectului și-au dorit să aducă în fața publicului și actori tineri cum este și cazul Marei Codiță.

„Zbor Imprevizibil” are 32 de episoade, fiecare cu durata de 1–3 minute, filmate exclusiv pe verticală, pentru a fi vizionate pe telefon. Fiecare episod are o poveste clară și se termină cu un final puternic, cu suspans, care te face să vrei continuarea imediat.

Cine sunt creatorii „Zbor Imprevizibil” și ce se întâmplă în serial

Creatorii serialului „Zbor imprevizibil” sunt Cristian Buje, regizor și producător, cunoscut pentru seriale de succes precum „Clanul” și „Vlad” de la PRO TV, și Mihai Baumann, regizor de producții realizate pentru HBO și Antena 1. De asemenea, ambii au făcut parte din echipele unor proiecte internaționale de film și publicitate.

Alături de ei se află și directorul de imagine Andrei Culcușică. Serialul beneficiază de o muzică originală, special compusă de Alexandru Suciu pentru fiecare episod în parte.

În serial, Sandra (Anca Dinicu) se trezește dimineața într-o cameră de hotel, iar alături de ea este un bărbat (Denis Hanganu) pe care nu îl cunoaște și nici nu își amintește cum a ajuns acolo. Nu are timp pentru răspunsuri: trebuie să fugă spre aeroport, unde o așteaptă un zbor la care nici măcar nu era programată ca însoțitoare de bord.

Pe durata acelui singur zbor dus–întors, viața Sandrei se răstoarnă complet și fiecare credință pe care o avea despre iubire, loialitate și curaj este pusă la încercare.

