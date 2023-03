Pepe a trecut printr-un divorț dureros, însă actuala lui soție, Yasmine Ody, l-a ajutat să treacă peste și i-a dăruit cel mai frumos cadou, un băiețel. Cântărețul a surprins pe toată lumea când a anunțat în luna noiembrie a anului 2020 că divorțează de Raluca Pastramă, femeia cu care are două fetițe. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi au avut grijă ca Rosa și Maria să nu simtă lipsa niciunui părinte, astfel că aceștia își petrec timpul în mod egal cu copiii.

Raluca Pastramă și-a refăcut și ea viața și a devenit mamă pentru a treia oară, la scurt timp după ce Pepe a devenit tată de băiat.

Pepe jr crește pe zi ce trece și le umple viața de bucurie părinților lui. În vârstă de doar 8 luni, micuțul a făcut primii săi pași, iar Pepe și Yasmine Ody au fost foarte încântați de reușita fiului lor. Pe rețelele de socializare, cei doi au împărtășit cu fanii imagini cu Pepe jr în timp ce face primii pași.

„Eu trăiesc pentru familia mea și sunt extrem de fericit și împlinit”

Pentru artist, familia înseamnă totul. Pepe are trei copii, două fetițe din căsnicia cu Raluca Pastramă și un băiețel din actuala căsnicie cu Yasmine Ody. Deși a divorțat de Raluca, el se ocupă în continuare de fetițele sale, Maria și Rosa, care vin destul de des la tatăl lor. Micuțele o plac și pe actuala soție a tatălui lor și sunt fascinate de fratele lor mai mic, Pepe jr.

„Eu trăiesc pentru familia mea și sunt extrem de fericit și împlinit. Sunt fericit! Mi s-a schimbat viața. M-am tuns de când am băiat. Din iunie m-am tuns și m-am obișnuit. Îmi doream să mă tund. În clip apare toate familia mea. Maria e la cor în momentul acesta. Rosa este acasă și se uită acum la noi. Ea studiază la pian. Așa mulțumire sufletească nici că se putea. De sărbători suntem în familie”, declara Pepe la sfârșitul anului.

„Fetele sunt și ele obișnuite să facă sport de când sunt mici”

Ambele fete ale lui Pepe fac sport, iar părinții lor se ocupă foarte atent de creșterea și educația lor. „Fetele sunt şi ele obişnuite să facă sport de când sunt mici. Eu am momente când ies să îmi fac singur singurel antrenamentul, dar am şi momente când fac activitatea cu ele, ca să mă asigur că prind şi ele câte ceva de la mine.

Este foarte importantă mişcarea, li se oxigenează mai bine creierul. Sportul este deosebit de important pentru starea generală de sănătate. Maria şi Rosa fac şi handbal acum, amândouă, sunt la club. Maria a făcut o perioadă tenis, dar nu a mai vrut, s-a plictisit”, a povestit Pepe pentru Click!.

Invitat recent în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit cu zâmbetul pe buze despre viața lui personală. Recunoaște că nu îi e ușor de când a devenit tată de băiat, nu prea mai are timp liber, dar e cu adevărat împlinit. „E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r. – să fii tată de băiat sau de fată). (…) Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online”, a declarat Pepe la „Xtra Night Show”.

