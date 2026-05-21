Trucuri simple pentru podele și covoare mai curate

Cumpără un aspirator de calitate

Când ai un animal, curățenia începe cu aspirarea. Investiția într-un aspirator de calitate este esențială pentru proprietarii de animale care vor să mențină casa curată. Când alegi un aspirator, prioritizează modelele special concepute pentru părul de animale și mătreață. Caută funcții precum putere mare de aspirare, accesorii dedicate părului de animale și filtre HEPA care captează alergenii. Tehnologia modernă a îmbunătățit semnificativ aspiratoarele de-a lungul anilor. De exemplu, unele modele recente includ perii anti-încurcare, care împiedică părul (atât al animalelor, cât și al oamenilor) să se înfășoare în perii. Unele aspiratoare robot oferă chiar compatibilitate cu casa inteligentă, permițându-ți să programezi și să controlezi curățenia de pe telefon. Alegerea aspiratorului potrivit poate reduce drastic timpul și efortul necesar pentru a menține casa curată și fără alergeni.

Investește în covoare lavabile la mașină

Covoarele lavabile sunt o soluție excelentă pentru o curățenie ușoară într-o casa cu animale. Deși sunt mai scumpe, covoarele care se pot spăla în mașina de spălat sunt o adevărată comoară pentru proprietarii de animale. Spre deosebire de covoarele obișnuite, care pot reține mirosuri, pete și păr obișnuit și necesită curățare intensă, covoarele lavabile oferă o soluție ușor de întreținut.

Acestea pot fi spălate frecvent în mașina de spălat și astfel poți elimina cu ușurință mirosurile neplăcute, părul de animale, murdăria, alergenii și petele. Sunt ideale pentru locuințele cu animale active sau pui. Covoarele lavabile vin și într-o varietate de stiluri și materiale suficient de rezistente pentru spălări frecvente, fără a-și pierde culoarea sau textura.

Cum elimini mirosurile neplăcute și cum reduci părul de animale

Creează o stație de curățare pentru animale

Amenajează un mic spațiu lângă intrare pentru curățarea animalului după plimbare. Acest lucru nu doar ajută la menținerea curățeniei în casă, ci oferă și un loc bun pentru a-ți îngriji animalul și a-l verifica de căpușe sau resturi aduse de afară. Echipează această stație cu șervețele umede pentru animale și un dispozitiv de spălare a lăbuțelor pentru a curăța rapid și eficient noroiul, murdăria și polenul de pe labele animalului înainte de a intra în casă. Șervețelele sunt perfecte pentru o curățare rapidă, iar un dispozitiv cu perii moi oferă o curățare mai profundă în zilele mai murdare. Include un prosop pentru uscarea lăbuțelor ude, astfel încât podelele să rămână curate și fără alunecări.

Protejează canapeaua cu huse sau pături

Pentru a preveni deteriorarea mobilierului folosește huse pentru canapele și fotolii sau pături lavabile

Acestea protejează împotriva părului de animale, zgârieturilor, petelor și mirosurilor. În plus, se pot spăla ușor și schimba rapid.

Folosește un purificator de aer

Un purificator de aer funcționează prin captarea particulelor din aer și ajută la reducerea alergenilor, prafului și mirosurilor de animale Eliminarea acestor iritanți creează un mediu mai sănătos și reduce praful depus pe suprafețe. Asta înseamnă mai puțini alergeni și mai puțină curățenie pentru tine. Alege un model cu filtru HEPA și amplasează-l în zonele unde animalele petrec cel mai mult timp.

Periaj regulat și îngrijire profesională

Îngrijirea regulată este esențială pentru a reduce cantitatea de păr din casă. Pentru îngrijirea corectă și toaletarea animalelor de companie, petshop-urile oferă o gamă largă de perii, spray-uri descâlcitoare și instrumente esențiale, adaptate în funcție de tipul de blană și rasă. Cumpără tot ce ai nevoie și stabilește o rutină de periere de mai multe ori pe săptămână, în funcție de rasă și tipul de blană. Acest obicei reduce năpârlirea și menține casa mai curată. De asemnea, mergi periodic cu blănosul la grooming profesional. Groomerii profesioniști au experiența necesară pentru a îngriji eficient blana oricărui animal — de la tuns la spălat. Îngrijirea regulată poate ajuta chiar la depistarea unor probleme precum infecții ale pielii. Aceste obiceiuri contribuie la un mediu mai curat și animale mai fericite.

Spală regulat culcușul animalului

Așternutul animalului trebuie spălat frecvent, ideal săptămânal sau la două săptămâni pentru

igienă, reducerea mirosurilor și prevenirea bacteriilor. Alege culcușuri cu huse detașabile pentru o curățare mai ușoară.

Cu puțină organizare și câteva produse potrivite, curățenia în casă cu câini și pisici devine mult mai ușoară. Cheia este prevenția: aspirare regulată, protejarea suprafețelor și îngrijirea constantă a animalului.

Accesoriile potrivite pot reduce semnificativ dezordinea din casă, iar la Bringo pot fi găsite produse dedicate atât pentru îngrijirea animalelor, cât și pentru curățenie.

