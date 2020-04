De Paul Tecuceanu,

Muzicianul era cunoscut pentru rolul jucat pe scena de new wave în anii 80 şi ca membru al trupelor The Soft Boys şi The Thompson Twins.

Născut în Cipru, dar crescut în Marea Britanie, Matthew Seligman se lupta cu noul coronavirus de două săptămâni. În ultimele zile, el fusese pus pe un ventilator la Spitalul St. George din Londra.

Matthew Seligman şi-a câştigat reputaţia în urma colaborărilor cu vedete precum Morrissey, Tori Amos, Sinead O’Connor şi David Bowie.

