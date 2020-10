Bebe Cotimanis, primele declarații despre plecarea de la PRO TV. Actorul este, din această toamnă, vocea Prima TV. “Contractele au devenit mai subțiri, iar eu nu…”

“Plecarea s-a produs din motive economice. Contractele au devenit mai subţiri, iar eu nu am acceptat chestia asta. Pentru că e muncă mea şi o respect. Au încercat să mă ţină, dar la un preţ mai mic”, a spus actorul pentru paginademedia.ro.

Tot în urmă cu câţiva ani a plecat după un sezon din juriu de la Românii au talent.

“Am stat acolo un sezon pentru că nu puteam să fiu foarte rău. Eu sunt eu, aşa cum sunt. Nu puteam să fiu foarte rău şi despărţirea de «Românii au talent» s-a făcut cu bună înţelegere de ambele părţi”, a mai povestit Bebe Cotimanis.

Bebe Cotimanis mai poate fi auzit şi la televiziunile sportive ale grupului Clever – Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K. Bebe Cotimanis a fost “vocea” PRO TV timp de 25 de ani, încă de la lansarea postului.

