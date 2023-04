Artista a vorbit pentru prima dată despre motivul despărțirii de tatăl fetiței sale. „Nu m-am căsătorit (n.r. – în trecut) niciodată. M-am căsătorit doar aici, în România. Era un băiat pe care l-am cunoscut în timp ce cântam cu trupa mea.

Și era din armată, și ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit, am stat împreună și am făcut un copil. După ce am făcut un copil, după câteva luni a venit să vadă copilul și a plecat, și a zis că merge la război în Afganistan și se va întoarce după o săptămână. Am zis: «Ok, eu aștept, te aștept să te întorci!».

Noi chiar am avut în plan să facem nuntă după aia, dar nu s-a mai întors. Am așteptat o lună, două luni, trei, patru, cinci, și a trecut un an și mi-a zis mama: «Nu cred că mai vine, cred că a rămas acolo, nu știu unde e, a plecat!». Chiar era un băiat foarte bun, nu cred că a fugit de responsabilitate, pentru că era un băiat foarte bun. Și chiar întregii mele familii îi plăcea de el. Dar cred că s-a întâmplat ceva cu el, că n-am mai auzit de el, nici până acum n-am mai auzit de el”, a declarat Bella Santiago la FRESH by UNICA.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări EXCLUSIV. În vizită la tânăra din România cu doctorat la MIT care a rezolvat una din cele mai importante probleme ale securității cibernetice și și-a fondat al doilea start-up în San Francisco

Artista spune că bărbatul alături de care a devenit mamă era un om iubitor, dar a dispărut la o lună după ce au devenit părinți.

„Când am născut pe bebeluș, după o lună a venit el să vadă copilul, el a cumpărat tot pentru copil, a cumpărat haine, lapte, tot ce avea nevoie. Și era un om iubitor. Când a plecat chiar a fost foarte supărat și plângea, pentru că nu mai voia să plece de lângă noi și a zis că se va întoarce după o săptămână, așa mi-a zis.

Doar că, după o săptămână așteptam, pentru că el nu avea Facebook, nu avea Instagram, pentru că nu existau înainte.

Vorbeam doar pe e-mail și așteptam e-mail de la el, și nu a mai dat e-mail. I-am dat mesaje încontinuu, nu mi-a răspuns și după ce a trecut un an de când a dispărut, mi-a zis mama să trec mai departe, să fiu puternică. Oricum eu deja eram puternică din cauza copilăriei mele și am mers mai departe. Am plecat, am muncit pentru fata mea și pentru mama mea și asta e viața!” a precizat Bella pentru sursa citată.

Bella se căsătorește în luna mai cu Ionuț Grigore

În luna mai, Bella Santiago face cununia religioasă cu soțul ei, Ionuț Grigore, fără familia din Filipine. „Ea este fericită acum, a zis că-l iubește foarte mult pe soțul meu, că este tatăl ei, ea zice că e tati și stă mai mult cu el decât cu mine. Cred că i-a lipsit ei tatăl și s-a atașat foarte mult de soțul meu”, a spus Bella Santiago.

GSP.RO "Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală". Cu ce se ocupă acum Adriana, românca a ajuns celebră în toată lumea

Playtech.ro Rusia, ÎNCERCUITĂ! Putin e DISPERAT, ameninţă cu ce e mai rău. E cumplit ce vrea să facă

Viva.ro Carmen Iohannis, o nouă gafă vestimentară! Ce detalii au atras iar critici dure la adresa soției președintelui: 'La carnaval'

TVMANIA.RO Prima apariție după ce s-a aflat că vor divorța, după nici 8 luni de când s-au căsătorit!

Observatornews.ro Momentul în care tatăl şi cei doi copii sunt spulberaţi de TIR pe trecere, în Leţcani. Băiatul de 3 ani, decapitat

Știrileprotv.ro FOTO. Moment rar cu Keanu Reves. Actorul s-a sărutat cu iubita sa în fața presei. Cum arată prietena sa, de 50 de ani

FANATIK.RO Schimbare majoră pentru utilizatorii telefoanelor de Samsung. Ce pregătește producătorul

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

Unica.ro Eclipsă de Soare hibridă pe 20 aprilie. Cinci zodii sunt puternic afectate. Au ghinion și pierderi uriașe