Beyoncé a obţinut patru premii Grammy la gala din acest an, fiind nominalizată la nouă categorii. Cu un număr total de 28 de premii Grammy, Beyonce a devenit cea mai premiată artistă din istoria galei, devansând-o pe Alison Krauss, care deţinea recordul anterior cu 27 de premii.

Beyoncé și fiica ei de 9 ani, Blue Ivy Carter, au câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip muzical pentru single-ul „Brown Skin Girl”. De asemenea, artista a mai câştigat împreună cu Megan Thee Stallion – „Savage (Remix)” – cea mai bună reprezentaţie rap şi cel mai bun cântec rap, „Black Parade” – cea mai bună reprezentaţie R&B.

Artista a spus că a fost copleșită de doborârea recordului. „Lucrez toată viața mea, de la 9 ani, și nu-mi vine să cred că s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Beyoncé.

Cine au fost marii câștigători ai premiilor Grammy

Un alt record a fost stabilit de Taylor Swift, care a devenit prima femeie care a câştigat trei trofee la categoria „albumul anului” pentru „Folklore”. Ea a mai primit acest premiu pentru „Fearless”, în 2010, şi pentru „1989”, în 2016.

Piesa „Everything I Wanted” a lui Billie Eilish a fost aleasă „înregistrarea anului”, iar „cântecul anului” a fost „I Cant Breathe” (H.E.R.), compus de Dernst Emile II, H.E.R. şi Tiara Thomas.

Megan Thee Stallion a câştigat titlul de cel mai bun nou artist, iar Harry Styles, cea mai bună reprezentaţie pop solo, cu „Watermelon Sugar”.

Lady Gaga şi Ariana Grande au format „cel mai bun duo pop”, cu melodia „Rain on Me”, în timp ce Dua Lipa s-a impus la categoria „album pop vocal”, cu „Future Nostalgia”.

Cel mai bun album dance/electro a fost ales „Bubba” semnat de Kaytranada, în timp ce la categoria album instrumental contemporan s-a impus „Live at the Royal Albert Hall” – Snarky Puppy.

Fiona Apple a câştigat categoria cea mai bună reprezentaţie rock, cu „Shameika”, şi la categoria album alternativ, cu „Fetch the Bolt Cutters”, Body Count, la categoria cea mai bună reprezentaţie metal, cu „Bum-Rush”, „The New Abnormal” – The Strokes a fost desemnat cel mai bun album rock, iar „Stay High” al lui Brittany Howard a fost ales cel mai bun cântec rock.

„Bigger Love” al lui John Legend a fost ales cel mai bun album R&B, „Kings Disease” al lui Nas, cel mai bun album rap, şi „Wildcard” al Mirandei Lambert, cel mai bun album country.

Kurt Elling şi Danilo Pérez au câştigat la categoria „cel mai bun album jazz vocal”, cu „Secrets Are the Best Stories”, iar „All Blues” – Chick Corea, la categoria „improvizaţie jazz solo”. Chick Corea, Christian McBride şi Brian Blade au fost aleşi câştigătorii categoriei „album jazz instrumental”, pentru „Trilogy 2”.

Artiștii, testați anterior pentru COVID

Peste 20 de artişti au făcut parte din show, cu Harry Styles care a deschis seria de recitaluri în care au fost incluşi Dua Lipa, Taylor Swift, BTS şi Post Malone.

Unii dintre artişti au cântat live, pe patru scene, iar în cazul altora reprezentaţiile au fost preînregistrate, relatează News.ro.

În faţa scenelor s-au aflat artişti nominalizaţi şi invitaţi, toţi testaţi anterior pentru COVID-19.

O a cincea scenă a fost folosită de prezentatorii premiilor, în mare parte personal de la Teatrul Apollo din New York, de la Station Inn din Nashville şi de la Troubadour şi Hotel Café din L.A.

