Bianca Brad, în vârstă de 53 de ani, a povestit pe una dintre rețelele de socializare cum a simțit că a fost la un pas de moarte, după ce și-a administrat greșit un produs gemoterapic. Picăturile gemoterapice asigură drenajul și detoxifierea organismului. Produsele gemoterapice pot fi considerate o variantă extrem de eficientă a fitoterapiei, o terapie „blândă“, care nu generează efecte adverse și care contribuie la vindecare.

Deși nu era pentru prima dată când folosea aceste picături, vedeta a avut parte de o experiență care a speriat-o cumplit. „Azi noapte era să mor! Efectiv mi-am văzut moartea cu ochii… o moarte stupidă cauzată (aparent ) de neatenția/prostia mea… Cum? Păi… pe la miezul nopții mi-a venit să iau câteva picături dintr-un produs gemoterapic – lucru pe care, de-a lungul anilor, l-am făcut de nenumărate ori, fără absolut nicio problemă… este adevărat că nu la miezul nopții”, a spus actrița.

De obicei, aceste picături se administrează diluate în apă, iar Bianca Brad le-a folosit greșit, astfel că a trecut printr-un moment de spaimă. „Nu am direcționat picăturile ca de obicei – pe limbă, câteva ajungând direct în gât! Moment în care… STOP CADRU!!! – traheea s-a «închis» instantaneu și nu mai intra niciun strop de aer! NICIUNUL! M-am ridicat, ca arsă, încercând cu disperare să respir! Nicio șansă! Nimic! Nada!”, a mai declarat ea.

În momentul în care a văzut că rămâne fără aer, Biancăi Brad i s-a declanșat instinctul de supraviețuire și s-a concentrat pe bătăile inimii. „Bătăile inimii o luaseră razna, și pe urmărirea firicelului de aer care după câteva secunde bune, dar care mi s-au părut interminabile, a reușit să se strecoare în plămâni, înceeeeet de tot și întrerupt…”, a continuat vedeta.

Bianca Brad: „Mă gândeam la ce mod stupid de a muri”

După ce și-a mai revenit, Bianca Brad și-a pus o sticlă cu apă rece pe zona în care simțea blocajul.

„Rotițele au început să mi se învârtă, căutând o soluție, Știam că în astfel de situații trebuie acționat urgent. Am zburat spre congelator, mi-am pus pe limbă puțină înghețată, pe care am râcâit-o cu degetele dintr-o cutie, am luat apoi din frigider o sticlă de apă rece pe care mi-am pus-o pe gât, în zona în care simțeam blocajul, și mă concentram pe firicelul de aer care intra cu greeeu, printre rafale de tuse. Mă gândeam la ce mod stupid de a muri și cum ar fi să mă găsească ai mei a doua zi dimineața căzută, cu gura căscată, lângă congelatorul larg deschis, cu sticla de apă și cutia de înghețată lângă mine”, a povestit Bianca Brad.

Actrița a declarat că a rămas cu gâtul iritat de la tuse și susține că vina a fost în totalitate a ei și nu a produselor.

