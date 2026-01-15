Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit de cancer la 48 de ani. „Este acum alături de tatăl ei iubit”

Soțul ei, Thomas, a declarat pentru Daily Mail că Bibi „a murit pașnic, după o lungă luptă cu chordom”, o formă extrem de rară de cancer spinal. „B este acum alături de tatăl ei iubit, în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt, deasupra Alpilor”, a transmis acesta.

Existența lui Bibi a fost dezvăluită abia anul trecut, odată cu apariția biografiei Love, Freddie. Artistul a ales să își țină fiica departe de ochii curioșilor, pentru a o feri de presiunea mediatică.

Potrivit celor apropiați, boala lui Bibi a apărut pentru prima dată când era foarte tânără. Din acest motiv, familia s-a mutat frecvent, în încercarea de a avea acces la cele mai bune tratamente disponibile.

Imagine de arhiva cu starul Queen, Freddie Mercury, in timpul unui concerc, imbracat in alb, cu microfonul in maini, pe un findal negru cu lumini colorate

Autoarea Lesley-Ann Jones, una dintre cele mai cunoscute biografe ale artistului, a povestit că Freddie Mercury o alinta pe fiica sa „Bibi” și că mai multe piese ale trupei Queen, printre care Bijou și Dont Try So Hard, i-ar fi fost dedicate.

„Sunt devastată de pierderea acestei femei care a devenit o prietenă apropiată. A venit la mine cu un scop altruist: să demonteze toate poveștile false care au circulat despre Freddie timp de 32 de ani și să spună adevărul”, a declarat Jones.

Bibi a ales să-și păstreze identitatea secretă pentru a-și proteja cariera de medic și familia. „Nu am vrut să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume. După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile împotriva lui și cu interpretările greșite ale vieții lui.

Când ai 15 ani, nu e ușor. A trebuit să devin adult fără el și să-mi construiesc viața fără sprijinul lui. Tatăl meu aparținea tuturor, dar eu aveam nevoie de el doar pentru mine și familia mea. Cum aș fi putut să vorbesc înainte?”, a mărturisit ea.

