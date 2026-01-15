Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit de cancer la 48 de ani. „Este acum alături de tatăl ei iubit”

Soțul ei, Thomas, a declarat pentru Daily Mail că Bibi „a murit pașnic, după o lungă luptă cu chordom”, o formă extrem de rară de cancer spinal. „B este acum alături de tatăl ei iubit, în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt, deasupra Alpilor”, a transmis acesta.

Existența lui Bibi a fost dezvăluită abia anul trecut, odată cu apariția biografiei Love, Freddie. Artistul a ales să își țină fiica departe de ochii curioșilor, pentru a o feri de presiunea mediatică.

Potrivit celor apropiați, boala lui Bibi a apărut pentru prima dată când era foarte tânără. Din acest motiv, familia s-a mutat frecvent, în încercarea de a avea acces la cele mai bune tratamente disponibile.

Autoarea Lesley-Ann Jones, una dintre cele mai cunoscute biografe ale artistului, a povestit că Freddie Mercury o alinta pe fiica sa „Bibi” și că mai multe piese ale trupei Queen, printre care Bijou și Dont Try So Hard, i-ar fi fost dedicate.

„Sunt devastată de pierderea acestei femei care a devenit o prietenă apropiată. A venit la mine cu un scop altruist: să demonteze toate poveștile false care au circulat despre Freddie timp de 32 de ani și să spună adevărul”, a declarat Jones.

Bibi a ales să-și păstreze identitatea secretă pentru a-și proteja cariera de medic și familia. „Nu am vrut să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume. După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile împotriva lui și cu interpretările greșite ale vieții lui.

Când ai 15 ani, nu e ușor. A trebuit să devin adult fără el și să-mi construiesc viața fără sprijinul lui. Tatăl meu aparținea tuturor, dar eu aveam nevoie de el doar pentru mine și familia mea. Cum aș fi putut să vorbesc înainte?”, a mărturisit ea.