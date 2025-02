Vedeta se confruntă cu o afecțiune a pielii care necesită o atenție constantă și reguli stricte pentru a preveni agravarea simptomelor.

Este vorba despre psoriazis, o afecțiune declanșată pe fond nervos, care i-a impus restricții majore, în special în ceea ce privește expunerea la soare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită, şi-n anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea. M-am pricopsit cu ea”, a spus Cosmina, potrivit Cancan.

De asemenea, pentru a ține sub control simptomele, Cosmina urmează un regim strict de îngrijire. Trebuie să folosească produse speciale pentru hidratare, preferând uleiurile naturale, și evită factorii care i-ar putea agrava starea.

„Mi s-a depigmentat pielea, mi-au aparut pete, e destul de nasol. Am fost la medic şi mi-a zis că nu este foarte grav, dar trebuie să mă feresc de soare. După ce a primit diagnosticul din partea medicilor, Cosmina acordă o atenţie deosebită zonei cu probleme. „Îmi pun ulei de bebeluş sau de măsline, pe pielea udă. În combinaţie cu apa, intră mult mai uşor în piele şi nu se pătează nici hainele şi este şi mai eficient”, a mai spus ea şi pentru „Ce se întâmplă, doctore?”.

Urmărește-ne pe Google News