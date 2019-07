De Dana Aramă, Marți, 16 iulie 2019, 16:22

Brad Pitt are toate motivele să fie în culmea fericirii. Fosta sa parteneră de viață, vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, a fost de acord ca cei șase copii ai cuplului să petreacă vara alături de actor.

Astfel, potrivit The Sun, copiii cuplului vor petrece vacanța de vară alături de tatăl lor, la reședința acestuia din Los Angeles, Angelina Jolie fiind ocupată cu filmările pentru o nouă peliculă, în New Mexico.



„Angelina va petrece mare parte din vară filmând pentru Those Who Wish Me Dead, astfel că i-a oferit lui Brad șansa de a avea grijă de copiii. Este un mare pas înainte și pentru ei doi, dar și pentru copii – care au petrecut foarte puțin timp alături de Brad după despărțirea de Angelina. Brad este foarte fericit”, a declarat o sursă din apropierea cuplului.

Brad Pitt i-a invitat deja pe părinţii lui, Jane şi William Pitt, să stea împreună în casa lui din Los Angeles pe perioada verii, pentru a fi alături de nepoți

Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani, şi Angelina Jolie, 43 de ani, s-au căsătorit în 2014 şi au intentat divorţ în 2016, după o relaţie care a început în 2004.

În anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis să divorțeze și să împartă custodia celor șase copii ai lor: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox și Vivienne.

După o lungă bătălie judiciară, cei doi actori au rezolvat chestiunile oficiale, mai ales cele legate de custodia copiilor, pe care au decis să o împartă.

