Jador a mărturisit că Oana Ciocan este femeia care l-a convins că își dorește să aibă o familie și să se așeze la casa lui.

„O să ne căsătorim, acum e o chestie serioasă. Vreau să îmi fac familie cu fata asta. Ne căsătorim a treia zi de Crăciun. Nu o să fac nuntă, o să mă duc la preot, o să mă cunune verișorii mei și o să mă duc la doamna primar”, a declarat Jador, într-o emisiune TV.

Chiar dacă în luna octombrie Jador declara că se va căsători cu Oana Ciocan anul viitor, iar căî în cele din urmă, aceștia vor face pasul cel mare luna viitoare.

„Oana este totul pentru mine. Suntem pregătiți pentru acest nou capitol al vieții noastre și abia aștept să ne unim destinele,” a spus Jador, potrivit Spynews.

„Pentru dansul mirilor, am compus o piesă. O să o cânt la nuntă. Se numește Ești frumoasă, și e pentru Oana. Nu vreau să o cânte altcineva, nu o va simți nimeni cum o simt eu. Am emoții, pentru că nu sunt priceput la dans, dar momentul va fi magic,” a explicat artistul.

Zanni l-a acuzat pe Jador că și-a lovit partenera

Zanni l-a acuzat pe Jador că a lovit-o pe Oana Ciocan în timpul relației lor. „Am un mesaj de la Zanni, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Mi-a mulțumit pentru ceva și apoi a spus altceva care nu merită să fie repetat.

Nu mai am pretenții de la el. Credeam că suntem prieteni după piesa pe care am lansat-o împreună, dar viața merge înainte. Fiecare își alege prietenii, iar dacă el nu vrea să fie prieten cu mine, nu am nicio problemă cu asta. Oana nu e la mijloc în această poveste, iar eu am alte lucruri de care să mă ocup acum,” a spus Jador recent.

