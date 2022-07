Brigitte a postat pe Instagram, acolo unde e urmărită de peste 150.000 de fani, un scurt clip video în care se poate observa că ea apare în pat alături de Florin Pastramă. Bărbatul are grijă de ea, îi ține picioarele în brațe. Vedeta i-a făcut acestuia și o declarație publică de iubire.

„Te iubesc atât de mult”, a scris Brigitte în engleză, în dreptul clipului video dedicat lui Florin Pastramă. Cei doi s-au împăcat săptămâna aceasta, când Brigitte i-a făcut o declarație publică soacrei sale. „Ea este mama mea, a doua. Vreau din suflet să nu fie supărată niciodată pe mine, că i-am luat fiul, deoarece, îi spun astăzi, a câștigat o fiică, care o iubește mult, deoarece a dat naștere celui mai minunat suflet pe care l-am cunoscut și îi mulțumesc”, a fost mesajul postat de ea alături de o imagine cu Florin Pastramă și mama lui.

În urmă cu câteva săptămâni, la petrecerea revistei VIVA!, Brigitte Pastramă a anunțat că ea și Florin Pastramă divorțează. Bărbatul nu a însoțit-o la eveniment, vedeta a avut-o alături de ea pe fiica sa.

Brigitte a anunțat divorțul de Florin Pastramă

Brigitte Pastramă a fost cea care luase decizia de a pune punct căsniciei cu Florin, după ce acesta a fost agresiv cu ea în repetate rânduri. Fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat care erau motivele pentru care era decisă să divorțeze. „Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars acum câteva săptămâni.



