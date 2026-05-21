Incidentul a avut, pe 15 mai, în cantonul Solothurn, din nord-vestul Elveției, potrivit unui comunicat emis de Poliție și citat de Blick. Fotografia cu autovehiculul blocat într-o curbă a devenit virală pe rețelele de socializare.

Comentariile nu au întârziat să apară: unii au pus la îndoială faptul că autocaravana cântărea peste 3,5 tone, în timp ce restul au început să facă glume pe seama stilului de condus al pensionarului.

Mai multe persoane au „taxat”, pe Facebook, situația cu mult umor. „A ales un loc de camping mișto”, a comentat, ironic, un utilizator, făcând haz de necazul șoferului înțepenit în mijlocul drumului.

S-a constatat că pensionarul nu a respectat interdicția de circulație, iar în cele din urmă a rămas blocat într-o curbă strânsă, fiind ulterior remorcat. Blocajul a paralizat întregul trafic din zonă, drumul fiind închis complet timp de aproximativ trei ore din cauza autocaravanei înțepenite.