Printre altele, Călin Donca a vorbit despre cele trei luni pe care și le-a petrecut în arest preventiv în anul 2023, dar și despre polițistul Marian Godină, și el concurent la Survivor România 2026.

Călin Donca a părăsit Survivor România 2026 după ce s-a accidentat

Libertatea: Ai suferit o accidentare dureroasă. Ce-ai simțit în momentul în care ai ajuns la spital?

Călin Donca: Atunci când am ajuns la spital și medicul mi-a spus că este vorba despre o fractură și că ar fi nevoie de operație, recunosc că m-am speriat. E un moment în care îți trec multe gânduri prin cap. După șocul inițial, am ales însă să am încredere în corpul meu. De ani buni am un stil de viață sănătos, fac sport constant și mi-am spus că organismul meu știe să se refacă.

Am refuzat operația și am ales recuperarea. Asta mi-a permis să revin în România și, la trei săptămâni distanță, chiar dacă investigațiile arătau o fractură la L1 și alte tasări serioase, pot merge, mă pot deplasa normal și sunt într-o stare bună. Săptămâna viitoare pot începe, evident, cu atenție, din nou sportul.

–Cât de greu a fost să stai departe de trib, într-o clinică, fără acces la familie sau colegi?

-A fost greu, nu neg. Dar, din păcate sau din fericire, viața m-a mai pus în situații similare. Acum trei ani am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, când am fost arestat pe nedrept și am stat departe de familie. Experiența aceea m-a întărit, astfel că am știut cum să gestionez singurătatea. Am folosit timpul pentru meditație, pentru gânduri pozitive și pentru introspecție.

Cred cu tărie că starea mentală influențează enorm vindecarea fizică, iar acest lucru m-a ajutat să mă recuperez mai repede și să transform o perioadă grea în una de creștere interioară.

–Ai revenit la consiliu și ai descoperit noi colegi. Ți-ar fi plăcut să ai mai mult timp să îi cunoști?

-Da, cu siguranță. Am apucat doar câteva secunde de interacțiune. Am cunoscut o gimnastă care, din puținul schimb de replici, mi s-a părut o persoană de bun-simț și îi doresc sincer succes mai departe.

În același timp, a fost prezent și polițistul Marian Godină, o persoană care, de-a lungul timpului, a făcut acuzații și ironii la adresa mea în mediul online, depășindu-și clar rolul de funcționar public. Cu toate acestea, cred că, dacă am fi avut timp să discutăm față în față, poate lucrurile ar fi stat diferit. Eu aleg să nu-mi petrec timpul lângă oameni care condamnă public și etichetează fără să cunoască omul din fața lor.

–Cum a fost revenirea acasă și cum merge recuperarea?

-Revenirea acasă a fost extrem de emoționantă. Familia m-a așteptat cu multă bucurie și mi-a oferit un sprijin enorm, mai ales pe plan mental. Accidentarea s-a produs pe 11 ianuarie, deci am avut aproape o lună pentru recuperare. În acest moment pot spune că sunt recuperat în proporție de aproximativ 90%, iar de săptămâna viitoare voi începe din nou activitatea sportivă, treptat și responsabil.

Și-ar dori să participe și în alte emisiuni TV

–Ți-ai mai dori să revii în alte formate TV?

-Da, cu siguranță. Mi-ar plăcea să particip și la alte formate de emisiuni care presupun efort fizic, inteligență și adaptabilitate. Acestea mi se par extrem de interesante. Experiența Survivor a fost una plăcută, nu m-a chinuit, din contră, m-a provocat și m-a făcut să mă bucur de fiecare zi și de fiecare experiență nouă.

