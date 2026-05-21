Rusia și Belarusul sunt implicate de marți în exerciții militare, inclusiv nucleare. Aceste exerciții sunt prevăzute să se încheie joi, după participarea lui Putin și a lui Lukașenko la o videoconferință axată pe componenta nucleară.

Înainte de începutul videoconferinței, Vladimir Putin a ținut să vorbească despre folosirea armelor nucleare. Liderul rus a amenințat din nou că ar putea recurge la astfel de arme ca o pretinsă „măsură extremă și excepțională pentru asigurarea securității naționale” a Rusiei și, mai nou, a Belarusului.

Potrivit lui Putin, este vorba de „primul antrenament comun al armatelor Rusiei și Belarusului privind gestionarea forțelor nucleare strategice și tactice”.

La rândul său, Aleksandr Lukașenko a susținut că acest exercițiu comun face parte din coordonarea militară regulată dintre Rusia și Belarus. „Dispunem de astfel de arme și suntem pregătiți în toate modurile posibile să ne apărăm patria comună, de la Brest până la Vladivostok”, a amenințat dictatorul de la Minsk.

Într-un comunicat separat, Ministerul rus al Apărării a transmis că Moscova și Minskul au efectuat tiruri cu rachete intercontinentale, hipersonice și de croazieră, lansate din aer în cadrul celei de-a doua etape a exercițiilor forțelor nucleare.

Potrivit Moscovei, un submarin cu propulsie nucleară a lansat o rachetă balistică intercontinentală Sineva dintr-o poziție scufundată. Armata rusă a efectuat, de asemenea, lansarea unei rachete balistice intercontinentale Yars de la cosmodromul Plesețk către un poligon de testare din Peninsula Kamceatka, scrie agenția de presă Anadolu, preluată de Agerpres.

În ceea ce privește forțele belaruse, acestea ar fi efectuat un tir cu rachetă balistică a sistemului de rachete Iskander-M pe poligonul rusesc de testare Kapustin Yar.

În contextul acestui exercițiu, serviciile ucrainene de informații au anunţat joi întărirea măsurilor de securitate în regiunile din nord, la graniţa cu Belarus, din cauza riscurilor unei noi ofensive.

De câteva săptămâni, conducerea de la Kiev îşi exprimă îngrijorările că Rusia ar putea folosi din nou Belarusul pentru declanșarea unei ofensive din nord, inclusiv în direcţia Kievului. Dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko i-a permis omologului său rus Vladimir Putin să folosească teritoriul Belarusului pentru a lansa invazia la scară largă din Ucraina, la sfârșitul lui februarie 2022.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a ordonat întărirea securităţii la frontiera cu Belarus. Ucraina „pregăteşte răspunsuri la toate scenariile posibile ale acţiunilor inamicului – dacă ruşii îndrăznesc într-adevăr să-şi extindă agresiunea”, a dat asigurări el.

La rândul lui, Aleksandr Lukașenko a susținut că Belarusul nu are planuri militare împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, el nu a menționat dacă Vladimir Putin ar avea noi planuri militare care ar implica Belarusul, așa cum s-a întâmplat pe 24 februarie 2022. În schimb, potrivit The Moscow Times, o parte a declarației lui Lukașenko poate fi interpretată drept amenințare.

„Referitor la declarațiile lor (ale ucrainenilor – n.r.) privind posibila intrare a Belarusului în război, vă spun pur și simplu că ne vom implica doar într-un singur caz: dacă se comite o agresiune împotriva teritoriului nostru. Și atunci ne vom apăra patria împreună de la Brest la Vladivostok”, a declarat Lukașenko, incluzând la nivel declarativ Belarusul într-o uniune cu Rusia.