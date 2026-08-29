Noul serial ce va avea premiera pe 17 septembrie, de la ora 20.00, descrie cu măiestrie o poveste captivantă despre lupta unei mame care încearcă să-și reconstruiască viața, după o serie de tragedii și conflicte în familie.

Cu un scenariu alert și sensibil și o pleiadă de actori talentați, „Inimă de mamă” s-a bucurat de un succes răsunător atât în Turcia, cât și în țări precum Spania, Chile, Columbia, Panama, Israel, Macedonia, Ecuador, Brazilia, Republica Dominicană, Venezuela sau în Statele Unite ale Americii.

„Inimă de mamă” spune povestea emoționantă de familie în care traumele trecutului și iubirea se împletesc într-o manieră captivantă. Karsu (interpretată de Ozge Ozpirincci) este prinsă într-o căsnicie toxică și abuzivă și încearcă să-și reconstruiască viața, alături de copiii săi.

Problemele teribile cu care se confruntă Karsu în căsnicie devin de nestăpânit atunci când, după nașterea celui de-al treilea copil, femeia decide să-l trimită pe micuţul Kuzey (Sarp Kaan Altincapa) în Istanbul, la bunica sa. Kuzey dispare în timpul călătoriei, iar de la acest moment-cheie, viața lui Karsu se transformă într-o dramă fără margini și o căutare asiduă.

Să pierzi un copil este un coșmar. Pentru Karsu, coșmarul a devenit realitate și totul în jurul ei se prăbușește. Cei din jur o trădează, iar căutările femeii devin un calvar fără sfârșit.

Soțul lui Kuyez, Reha (Necip Memili), recurge la tactici răzbunătoare pentru a împiedica procesul de divorț, iar rezistența lui Karsu este pusă la încercare. Concentrându-se exclusiv pe recuperarea fiului ei, Karsu navighează printr-o rețea de înșelăciuni și dorințe în căutarea unui viitor mai bun pentru ea și familia ei. Karsu devine eroina propriei vieți și va lupta constant pentru a-și regăsi copilul și pentru reîntregirea familiei.

Din 17 septembrie, telespectatorii vor putea urmări „Inimă de mamă” cinci zile pe săptămână, de luni până vineri, de la ora 20.00.

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