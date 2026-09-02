Filmul este construit în jurul fricii de înălțime și al unei situații-limită din care personajele trebuie să găsească o cale de scăpare. Imaginile filmate de la altitudine, cadrele spectaculoase și momentele de tensiune pot provoca senzații puternice, mai ales în cazul spectatorilor care au acrofobie.

Producția este distribuită în România de Vertical Entertainment și poate fi urmărită în cinematografe începând de miercuri, 2 septembrie 2026. Filmul a primit din partea Centrului Național al Cinematografiei clasificarea N15, fiind nerecomandat minorilor cu vârsta sub 15 ani.

Aventura care transformă înălțimea în coșmar

Povestea urmărește două prietene aventuroase care pornesc într-o expediție în zona montană din Thailanda. Ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență spectaculoasă se transformă rapid într-o luptă pentru supraviețuire, după ce cele două ajung într-o situație extrem de periculoasă.

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Muntele devine astfel mai mult decât decorul acțiunii. Traseele dificile, terenul instabil și lipsa unui loc sigur în care personajele să se poată adăposti amplifică permanent senzația de pericol. Orice greșeală poate avea consecințe dramatice, iar posibilitatea unei căderi este prezentă în aproape fiecare moment tensionat.

Pentru public, efectul este accentuat de experiența oferită de marele ecran. Cadrele de la înălțime sunt concepute pentru a transmite senzația de vertij și pentru a-i face pe spectatori să simtă, cel puțin la nivel vizual, vulnerabilitatea personajelor aflate deasupra prăpastiei.

„Am încercat să filmăm cât mai mult posibil într-un mediu real. Totuși, din motive logistice, a fost imposibil să lucrăm la o altitudine de peste 1.200 de metri, așa că ne-am mutat într-o carieră de piatră din Thailanda. Astfel am menținut aspectul natural de stâncă, un mediu natural și texturile de care aveam nevoie pentru ca filmul să fie cât mai grafic și ancorat în realitate. De asemenea, a fost extrem de important pentru noi să evităm cât se poate de mult folosirea ecranului albastru.

Actorii au jucat afară, în soare puternic, expuși la căldură și la mediul ostil. Autenticitatea de pe platouri ajută cu adevărat la realismul filmului și conștientizarea pericolelor traseelor montane”, au spus frații Spierig, cei care au regizat filmul.

În distribuția filmului se regăsesc Harriet Slater, cunoscută publicului din seria „Outlander”, și Arsema Thomas, care a făcut parte din distribuția serialului „Queen Charlotte”. Din distribuție face parte și Tom Brittney, cunoscut, la rândul său, pentru aparițiile sale în „Outlander”.

Ce este acrofobia

Acrofobia este o teamă intensă și persistentă de înălțimi, care poate provoca anxietate, amețeli, palpitații sau chiar atacuri de panică. Spre deosebire de teama firească pe care o poate simți oricine la mare înălțime, acrofobia poate determina evitarea unor situații obișnuite.

Acrofobia nu trebuie confundată cu teama firească pe care o poate avea o persoană atunci când se află la înălțime. În cazul acestei fobii, frica poate deveni copleșitoare și poate fi însoțită de simptome precum amețeli, palpitații, transpirații sau atacuri de panică.

Persoanele afectate ajung uneori să evite balcoanele, podurile, scările înalte sau alte situații care le declanșează anxietatea. Acrofobia poate fi însă gestionată și tratată, iar terapia cognitiv-comportamentală și expunerea treptată la situațiile care provoacă teamă se numără printre metodele folosite pentru reducerea simptomelor.

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